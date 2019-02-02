Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев завёл аккаунт в Instagram (огненное видео в сториз)

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев зарегистрировал свой официальный аккаунт в Instagram. Пока там всего два поста, один из которых посвящён завершению строительства школы № 100 на Муринских прудах, второй — стартовавшей сегодня «Лыжне России» для дошколят.

«”Лыжня России — 2019” в Нижнем Тагиле стартовала детским этапом! У ФОК “Президентский” с министром образования региона Юрием Биктугановым болеем за самых юных участников. Так радостно видеть, что в это субботнее утро, несмотря на лёгкий мороз, тагильчане пришли на спортивный праздник целыми семьями. Одни поддерживают своих чемпионов, другие все вместе встали на лыжню в забеге “Семейный”! Взрослый этап “Лыжни России” через неделю на полигоне “Старатель”, поэтому пока согреваемся с министром на флэшмобе для пап!» — написал Пинаев.

Глава города уже владеет навыками составления «каруселей» фото и записи сториз. В сториз явно чувствуется позитивный настрой Пинаева, где он свободно и с удовольствием танцует вместе с участниками «Лыжни России».

По данным источника АН «Между строк» в мэрии, Владислав Пинаев планирует наполнять страничку самостоятельно, «выбирая события, которые наиболее актуальны в данный момент». В исключительных случаях помогать наполнять страницу в популярной соцсети главе города будут «ответственные лица».