После турнира в Нижнем Тагиле Ольга Глацких организует спортивные сборы для детей в Испании

Экс-глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, получившая известность после фразы «государство не просило вас рожать», отправилась в Испанию, где будет заниматься организацией спортивного лагеря для детей, сообщила сама Глацких на своей странице в Instagram.

«По итогам соревнований в Нижнем Тагиле планирую провести летом международные спортивные сборы в Испании, в которых примут участие гимнастки со всей России! Сейчас занимаюсь организацией тренировок, проживания и питания спортсменов. Параллельно регистрирую специальный Фонд, деятельность которого будет направлена на поддержку детей из регионов. Он должен стать "социальным лифтом" в спорте, но не для избранных, а для всех», — написала Ольга Глацких.

Напомним, 15 февраля Ольга Глацких вместе с приглашёнными олимпийскими чемпионами открыла в Нижнем Тагиле организованный ею трёхдневный всероссийский турнир по художественной гимнастике «Ты сможешь сам». До открытия мероприятия олимпийские чемпионы раздавали всем желающим автографы. В торжественном мероприятии приняли участие победители и призёры Олимпийских игр, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, министр спорта Леонид Рапопорт, депутаты. В турнире состязались более 450 гимнасток.