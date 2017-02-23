Один день из жизни Алексея Навального и флага США в Екатеринбурге (ФОТО)

Оппозиционер Алексей Навальный открыл сегодня свой предвыборный штаб в Екатеринбурге. Желающего участвовать в выборах главы государства перед штабом на улице Вайнера встречали активисты движения «Антимайдан» и Национального освободительного движения (НОД). Для них Навальный – агент западных спецслужб и в выборах он участвует, чтобы устроить майдан в России.

«Показательно, что не согласовали в Екатеринбурге митинг по поводу гибели Немцова, но согласовали этот "адов пикет"», – прокомментировал позже Навальный.

Вход в штаб через балкон по пожарной лестнице команде Навального показался не совсем удобным, поэтому не исключено, что его дислокация поменяется.

С журналистами Алексей Навальный проговорил больше часа. В уральской столице, по данным команды оппозиционера, уже зарегистрировано 630 волонтёров, больше 3 тысяч горожан обещали поставить подпись за его выдвижение в президенты. Поддержать оппозиционера планируют ещё около тысячи человек из Первоуральска, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила. Открывать штаб в Нижнем Тагиле, несмотря на достаточное для этого количество жителей, команда политика не намерена, так как поставленную задачу – собрать в области 7500 голосов – рассчитывает выполнить в Екатеринбурге.

Отметив, что Екатеринбург всегда был среди лидеров по просмотрам записей в его блоге и по пожертвованиям, Навальный подчеркнул, что ему «была бы важна поддержка мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана». Также он убеждён, что главе Екатеринбурга, с которым он встретился накануне, по силам победить на губернаторских выборах.

«Если Ройзман пойдёт на выборы президента страны, то, конечно, это будет серьёзный противник не только для меня, но и для любого кандидата. Впрочем, пока вся информация о его участии в каких-либо выборах – это выдумки. У меня нет сомнений, что если Евгений пойдёт на выборы губернатора Свердловской области, то он их выиграет. Я думаю, что и у вашего губернатора нет сомнений, что Ройзман победит», – уверен Навальный.

На уже арендованные 20 помещений для предвыборных штабов Алексея Навального в регионах уходит 1,2 млн рублей в месяц, бюджет на зарплату нанятых 30 координаторов штабов составляет 2,1 млн рублей. Всего же в этом году должны быть открыты 77 штабов в 65 регионах страны. Кампания, отметил политик, будет недорогая, но эффективная. Главную ставку Навальный сделал на волонтёров, в отсутствии административного ресурса он намерен «действовать через людей». Весь бюджет кампании составят пожертвования.

В случае неудачи на выборах, отметил оппозиционер, он продолжит борьбу с властью, которая «уже обречена».

«Мне не нужно придумывать занятие, оно у меня уже есть. Ситуация, что я проиграю выборы, вполне может случиться. Потому что по нынешнему настрою власти мы видим, что они не хотят никого пускать. Для этого они и вынесли мне ещё один незаконный приговор. Но я буду продолжать бороться с этой властью, бороться с коррупцией, развивать свою НКО, взаимодействовать со всеми людьми, которые этой властью недовольны. Эта победа неизбежна. Нынешняя власть уже обречена: она никому не нужна, не приносит ничего хорошего. Я буду делать всё, чтобы этот исторический режим быстрее пал. И я считаю это достойным занятием», – сказал Навальный.

Пока шла пресс-конференция, вывеску на двери штаба кто-то успел залепить наклейкой с текстом «Представительство пятой колонны в Екатеринбурге им. Алексея Навального» и закрепить флаг США.

Для встречи с волонтёрами было арендовано отдельное помещение, в штаб все бы не вместились. По пути Навального сопровождали всё те же активисты НОДа, и опять с американским флагом. «Главного протестанта» – патриотического блогера Илью Белоуса – оппозиционер решил пригласить на встречу с волонтёрами.

После яркой рабочей программы в своём блоге Алексей Навальный отчитался и о культурной. И ещё раз признался в любви к Екатеринбургу.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Znak, 66.ru, Евгенджан Фельдман-Оглы, Е1, Life,