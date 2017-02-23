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25 Фев 2017 12:24 | Метки: Новости

«Антимайдан» устроил пикет у штаба Навального в Екатеринбурге

Движение «Антимайдан» и другие политические активисты проводят пикет у открывающегося сегодня в Екатеринбурге штаба оппозиционера Алексея Навального. Под флагами «Антимайдана» и партии «Родина» собрались около 20 человек. Руководящий пикетом известный патриотический блогер Илья Белоус заявил, что собравшиеся не против участия в выборах демократических кандидатов, но Навальный, по его словам, является агентом западных спецслужб и участвует в выборах, чтобы устроить майдан в России. После поражения на выборах оппозиционер, по мнению Белоуса, потребует признать голосование нелигитимным и устроит «оранжевую» революцию. Напомним, сегодня в 12:30 в штабе пройдёт пресс-конференция Навального, а в 15:00 начнётся регистрация волонтёров.

Агентство новостей «Между строк»

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