«Антимайдан» устроил пикет у штаба Навального в Екатеринбурге
Движение «Антимайдан» и другие политические активисты проводят пикет у открывающегося сегодня в Екатеринбурге штаба оппозиционера Алексея Навального. Под флагами «Антимайдана» и партии «Родина» собрались около 20 человек. Руководящий пикетом известный патриотический блогер Илья Белоус заявил, что собравшиеся не против участия в выборах демократических кандидатов, но Навальный, по его словам, является агентом западных спецслужб и участвует в выборах, чтобы устроить майдан в России. После поражения на выборах оппозиционер, по мнению Белоуса, потребует признать голосование нелигитимным и устроит «оранжевую» революцию. Напомним, сегодня в 12:30 в штабе пройдёт пресс-конференция Навального, а в 15:00 начнётся регистрация волонтёров.
Агентство новостей «Между строк»