В центре Екатеринбурга запретили проводить митинг в память о Немцове

Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало проведение в центре Екатеринбурга митинга в память об убитом оппозиционном политике Борисе Немцове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на группу гражданских активистов «Екатеринбург – За свободу» в Facebook.

Активисты планировали провести митинг на площади Труда 27 февраля в 18:00, а также устроить акцию «Народный мемориал» – возложение цветов к портрету Немцова.

«Получил ответ из департамента общественной безопасности Свердловской области о несогласовании митинга. Причина – кто-то подал на это время и место уведомление раньше нас. В ответе нам предлагают перенести митинг памяти и "Народный мемориал" Немцова на площадь Обороны», – говорится в сообщении.

Однако организаторы не хотят переносить мероприятие в предложенное место, которое находится за пределами центра города. Они планируют отказаться от проведения митинга и организовать только акцию «Народный мемориал» 27 февраля на площади Труда.

«Считаю, что в данной ситуации нужно руководствоваться непосредственно конституцией РФ и 31-й статьёй. Данный отказ в согласовании запрещает нам проводить митинг. Поэтому предлагаю провести собрание без звукоусиливающего оборудования. "Народный мемориал" Немцова будет на площади Труда 27 февраля с 18:00 до поздней ночи», – отмечается в сообщении.

Подобный митинг в память о Немцове в Москве предварительно одобрен властями, однако относительно места проведения организаторы мероприятия и мэрия ещё не договорились.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту прямо под стенами Кремля. По делу об убийстве подсудимыми являются пять человек: Заур Дадаев, Анзор и Шагид Губашевы, Тамерлан Эскерханов, Рамзат Бахаев. Заказчиком преступления, по версии следствия, является Руслан Мухудинов, которого объявили в розыск. 3 октября 2016 года в Московском окружном военном суде начался процесс по делу об убийстве Немцова. Дело рассматривают присяжные.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ъ»