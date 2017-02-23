Леонид Волков объяснил, почему Навальный не будет пока открывать штаб в Нижнем Тагиле
Руководитель предвыборного штаба Алексея Навального заявил, что отдельный штаб во втором по величине городе области оппозиционер открывать пока не планирует. Штабы открываются во всех городах с населением больше 200 тысяч человек, но в Нижнем Тагиле его появление пока нецелесообразно. С одного региона можно собирать не более 7500 подписей в поддержку выдвижения кандидата, и сторонники Навального рассчитывают собрать их в Екатеринбурге. При этом Волков проанонсировал, что ближе к марту 2018 года в Тагиле обязательно появится агитационный штаб, на базе которого будет организовано множество мероприятий.
Агентство новостей «Между строк»