Обвиняемому в угоне самолёта в ХМАО продлили арест

Следователи продлили срок ареста жителю ХМАО Павлу Шаповалову, обвиняемому в угоне пассажирского самолёта «Сургут — Москва» в январе, пишет «Интерфакс».

«Насколько продлён арест, не разглашается в интересах следствия. Все запланированные действия осуществляются в полном объёме», — заявил представитель Уральского следственного управления СК на транспорте.

По данным Znak.com, сегодня у Шаповалова заканчивался срок содержания под стражей. Отмечается, что адвокат обвиняемого Евгений Жердев, который изначально занимался защитой Шаповалова, не смог ответить на вопросы о судьбе своего бывшего подзащитного - по словам Жердева, ему неизвестно даже местонахождение Шаповалова.

«Честно, не знаю где он сейчас находится. Возможно, что в Москве, куда его должны были этапировать на психиатрическую экспертизу. В общем, сейчас я не занимаюсь его делом», — рассказал Евгений Жердев.

Напомним, по версии СКР, 22 января этого года пассажир рейса Павел Шаповалов во время полёта из Сургута в Москву потребовал развернуть лайнер и направиться в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Ханты-Мансийске, где в ходе штурма самолёта сотрудники спецслужб задержали «угонщика». По факту инцидента возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 211 УК РФ (Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).

23 января Ханты-Мансийский суд по ходатайству следователей СКР постановил заключить Шаповалова под стражу сроком на два месяца. 30 января появилась информация о том, что в рамках уголовного дела Шаповалова направили на прохождение психиатрического обследования.