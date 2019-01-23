Пассажира «Аэрофлота», требовавшего направить лайнер в Афганистан, обвинили в попытке угона самолёта

Задержанному за попытку угона самолёта Павлу Шаповалову предъявлено обвинение и назначена психиатрическая экспертиза, со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) Светлану Петренко пишет «Интерфакс».

«Сегодня в Ханты-Мансийске ранее задержанному 41-летнему Павлу Шаповалову предъявлено обвинение в угоне воздушного судна. Следствие планирует в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого», — сказала Петренко.

Она отметила, что по результатам проведённого медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено.

«Вместе с тем, учитывая неадекватность его поведения на борту самолёта и тяжесть совершённого преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — сказала Петренко.

Напомним, 22 января один из пассажиров авиарейса «Аэрофлота» Сургут — Москва в полёте потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где угонщика задержали сотрудники спецслужб. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия».

Между тем бортпроводницы рейса заявляют, что у виновника инцидента не было признаков алкогольного или наркотического опьянения.

«Речь была связная. Запаха алкоголя не было. Наркотического опьянения тоже, похоже, не было. Поэтому к его словам мы отнеслись серьёзно», — сказала старший бортпроводник Ева Крайчек.

По её словам, с требованием изменить курс в направлении Афганистана пассажир обратился через 30 минут после начала полёта. Он заявил, что у него есть оружие и, если его требование не будет выполнено, он «применит это оружие к пассажирам и экипажу», рассказала Крайчек.