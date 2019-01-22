В аэропорту Ханты-Мансийска задержан угонщик самолёта

Силовики задержали угонщика самолёта Boeng 737, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета России.

Напомним, сегодня днём самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Сургут — Москва, поменял направление в районе Нягани и приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. Предположительно, один из пассажиров потребовал у экипажа развернуть воздушное судно и лететь в Афганистан. По данным СМИ, угонщиком оказался 41-летний ранее судимый за кражи и наркотики житель Сургута Павел Ш.

Upd: После публикации заметки в НАК опровергли задержание угонщика. В аэропорту Ханты-Мансийска проходят мероприятия силовиков.