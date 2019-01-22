Пассажир рейса Сургут — Москва потребовал направить самолёт в Афганистан

Пассажир самолёта, следовавшего из Сургута в Москву, потребовал во время полёта изменить курс и направить лайнер в Афганистан, со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах пишет «Интерфакс». Других подробностей пока не приводится.

Согласно данным сервиса FlightRadar24, на борту самолёта произошла нештатная ситуация, самолёт развернулся на границе ХМАО и Свердловской области и летит в сторону Ханты-Мансийска.

В справочной службе аэропорта Сургута сказали, что рейс выполняет «Аэрофлот», и отметили, что у них нет никакой информации, кроме той, что «самолёт благополучно вылетел».

В пресс-службе «Аэрофлота» предложили обратиться в Национальный антитеррористический комитет. В НАК сказали, что только начали проверку информации и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть нештатную ситуацию на борту.