Самолёт, пассажир которого потребовал лететь в Афганистан, приземлился в Ханты-Мансийске

Самолёт, выполнявший рейс Сургут — Москва, пассажир которого потребовал поменять направление и лететь в Афганистан, приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска, со ссылкой на данные сервиса Flight radar пишет «Интерфакс».

В аэропорту Ханты-Мансийска сообщили, что ситуация там спокойная, эвакуация перед посадкой самолёта, на борту которого произошло ЧП, не проводилась.

Ранее сообщалось, что один из пассажиров (предположительно, 41-летний гражданин РФ), потребовал развернуть лайнер и взять курс на Афганистан. После этого самолёт, вылетевший из Сургута, развернулся в районе Югорска и полетел в сторону Ханты-Мансийска. По предварительным данным, пассажир может быть психически неуравновешен.