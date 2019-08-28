Обвиняемого в захвате самолёта «Аэрофлота» в ХМАО освободили от уголовной ответственности

В Ханты-Мансийске суд вынес решение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя села Угут Павла Шаповалова, который обвинялся в попытке угона пассажирского лайнера «Аэрофлота» в конце января, пишет Znak.com.

Судья окружного суда Алексей Москвин признал доказанным факт захвата подсудимым самолёта с угрозой применения насилия, но принял решение освободить его от уголовной ответственности за деяние ввиду его невменяемого состояния, применив к нему меру медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Суд также оставил без рассмотрения гражданские иски — один из них подавала авиакомпания «Аэрофлот», которая требовала возместить ей ущерб в размере около 2,5 млн рублей.

В суде было установлено, что 22 января этого года Павел Шаповалов, будучи пассажиром рейса Сургут — Москва, выполняемого на Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», во время полёта обратился к одному из бортпроводников, чтобы тот передал командиру экипажа его требование об изменении курса воздушного судна с Москвы на Афганистан. Для придания убедительности высказанному им требованию он сообщил бортпроводнику о своей причастности к террористическому акту 11 сентября 2001 года в США. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где силовики провели спецоперацию по задержанию Шаповалова. По факту случившегося ему было предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 211 УК РФ («Захват судна воздушного транспорта в целях угона, совершённый с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья»).

В рамках предварительного следствия Шаповалов прошёл психиатрическую экспертизу, по итогам которой был признан невменяемым. Ранее родственники Шаповалова сообщали, что несколько лет назад в драке, произошедшей в пассажирском поезде, он получил травмы, которые затем серьёзно сказались на его психике. Однако официального заключения медиков на тот момент не было. Диагноз «параноидная шизофрения» ему был поставлен при расследовании данного уголовного дела. Судебный процесс по делу стартовал в Ханты-Мансийске 18 июля.

Адвокат Шаповалова Евгений Жердев требовал переквалифицировать предъявленное Шаповалову обвинение с пункта «в» части 2 статьи 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия») на часть 1 статьи 211 УК РФ («Угон воздушного судна»).