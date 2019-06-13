Обвиняемого в попытке угона самолёта рейса Сургут — Москва признали невменяемым​​​​​​​

41-летнего жителя Сургута Павла Шаповалова, обвиняемого в попытке угона самолёта «Аэрофлота», следовавшего рейсом Сургут — Москва, психиатрическая судебная экспертиза признала невменяемым, пишет Znak.com.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера», — сообщили в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СКР.

Напомним, попытка угона самолёта произошла 22 января: Павел Шаповалов во время рейса в Москву потребовал поменять курс и направить самолёт в Афганистан, заявив, что у него есть оружие и он готов его применить в отношении экипажа и пассажиров. Мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия). 23 января его арестовали на два месяца. В середине мая суд продлил арест с переводом в психиатрическую клинику.