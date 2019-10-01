Областные власти проведут экспертизу недостроенной детской больницы в Нижнем Тагиле перед её сносом и строительством нового медучреждения

Департамент госзакупок Свердловской области объявил конкурс на проведение технической экспертизы недостроенной детской многопрофильной больницы на Гальянке. Подрядная компания должна будет обследовать каркасное здание из монолитного бетона, общая площадь всех проверяемых блоков — почти 80 куб. м. За работы региональные власти готовы заплатить более 4,1 млн рублей. Победителя торгов планируется определить в конце октября. Техэкспертиза долгостроя должна завершиться не позднее 20 декабря 2019 года.

В конкурсной документации на сайте госзакупок отмечается, что подрядчик обязан визуально осмотреть строительные конструкции и зафиксировать выявленные дефекты и повреждения, а также провести детальное инструментальное обследование технического состояния.

«Необходимо лабораторно определить прочность железобетонных конструкций, сделать анализ исходных и полученных данных, составить заключение по результатам технической экспертизы объекта капитального строительства», — говорится в конкурсной документации.

Отмечается также, что заключение должно быть предоставлено «в объёме, достаточном для принятия решения о реконструкции или демонтаже здания».

Ранее, в июне, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время обсуждения 300-летия Нижнего Тагила с участием мэра Владислава Пинаева пообещал, что долгожданная детская многопрофильная больница будет построена рядом с госпиталем Тетюхина, а долгострой в районе Муринских прудов снесут. Перед сносом недостроя необходимо провести техническую экспертизу состояния строительных конструкций.

Строительство детской многопрофильной больницы началось в Нижнем Тагиле около 20 лет назад, но в 1998-м было заморожено из-за недостатка финансирования. После того как многострадальный долгострой был передан на баланс области, решить его судьбу стало ещё сложнее. Так, в марте 2015 года проект планировали возродить, сократив площадь больницы и количество в ней койко-мест. Однако денег в региональной казне на тот момент не нашлось.

В 2016 году новый проект строительства медицинского учреждения активно продвигал депутат Госдумы единоросс Александр Петров. На реализацию проекта необходимо было порядка 4,5 млрд рублей. 1,5 млрд рублей Петров надеялся выбить из правительства РФ. Перед праймериз «Единой России», которые прошли по всей стране 22 мая 2016 года и где политик занял четвёртое место среди кандидатов в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному округу, Петров организовал кампанию по сбору 100 тысяч подписей за строительство детской многопрофильной больницы. Волонтёрам депутата удалось собрать порядка 30 тысяч подписей, после чего сбор был приостановлен. Позднее депутат Заксобрания Вячеслав Погудин обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой о выделении денег из федерального бюджета на завершение строительства. Медведев поручил трём федеральным министерствам рассмотреть эту просьбу. Но стройка так и не возобновилась.