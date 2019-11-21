Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу с июля 2020 года

Минздрав опубликовал приказ, согласно которому новый порядок получения справок для водителей и тех, кто хочет получить права, вступит в силу с 1 июля 2020 года. Такое решение было принято в связи с «обеспокоенностью граждан».

Как заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, за это время планируется провести дополнительный анализ методов освидетельствования, чтобы обеспечить их эффективность и ценовую доступность в субъектах.

«Подпункты 8 и 9 [предусматривающие сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к злоупотреблению алкоголем] пункта 6 Порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденного настоящим приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 2019 года, вступают в силу с 1 июля 2020 года», — говорится в документе за подписью министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Как пишет «Газета.Ru», 21 ноября Скворцова уволила директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, которая одобрила новый порядок прохождения медосмотра для водителей.

Напомним, с 22 ноября должен был вступить в силу приказ Минздрава России от 10.09.2019 №731н «О порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств». Во всех городах России, в том числе и в Нижнем Тагиле в наркодиспансеры выстроились огромные очереди.

Однако, днём 21 ноября, Минздрав сообщил, что откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей «с учетом обеспокоенности граждан».

При этом президент России Владимир Путин заявил, что новые правила для водителей являются «чушью».