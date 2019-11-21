«Как ездили пьяными, так и будут ездить». Автолюбители Нижнего Тагила выстроились в большую очередь в наркодиспансер, чтобы получить справку по старым правилам 

Сегодня, 21 ноября, последний день, когда российские автолюбители могут пройти водительскую медкомиссию по старым правилам. С 22 ноября вступает в силу приказ Минздрава России от 10.09.2019 №731н «О порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств».

«Теперь обследования водителей будет производиться в расширенном объёме, — пояснили АН “Между строк” в департаменте информационной политики Свердловской области. — Помимо обследования врачом психиатром-наркологом будет проводиться исследование мочи на наличие психоактивных веществ, таких как опиаты, амфетамин, каннабиноиды, метадон, кокаин и барбитураты, а также качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови с целью выявления маркера хронического алкоголизма. В связи с тем, что обследования будут проводиться в расширенном объёме, будет увеличено время прохождения процедуры».

Отметим, что жителям Нижнего Тагила и всей области, которые собираются получать водительские права, предстоит сдавать анализы в Екатеринбурге — единственный прибор, на котором правомерно проводить необходимые анализы крови, находится в Областной наркологической больнице. С понедельника автолюбители Нижнего Тагила могут сдать кровь и мочу в наркологическом диспансере Психиатрической больницы № 7 на Вязовской, 12, и потом ожидать результаты из Екатеринбурга.

«Данное обследование будет проходить за счёт автолюбителей, — рассказал АН “Между строк” заведующий диспансерным наркологическим отделением Психиатрической больницы № 7 Алексей Сухотский. — Обследование мочи на сегодняшний день стоит 1494 рубля, а анализ крови — 3100 рублей. В предельном тарифе заложен ещё более дорогой вариант, но мы стараемся минимизировать затраты и будем проводить анализ по себестоимости. Мы понимаем, что для автолюбителей это затратно и дорого, поэтому сделаем всё от нас зависящее, чтобы не увеличивать цену».

Сухотский подчеркнул, что в связи с этими нововведениями автолюбителям следует заранее позаботиться о получении соответствующих справок, новая процедура займёт ориентировочно около недели. По его словам, сейчас рассматривается вопрос, чтобы приобрести подобный аппарат и для Нижнего Тагила, чтобы сэкономить автолюбителям время.

«Я не думаю, что цена после этого заметно снизится, поскольку основные средства идут на расходные материалы для анализов», — считает главврач.

По данным нарколога, за 10 месяцев текущего года в Нижнем Тагиле около 500 человек были задержаны за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения и около 700 автолюбителей — в алкогольном.

Сегодня возле наркологического диспансера психиатрической больницы № 7 на улице Вязовской желающих получить заветную справку по старой схеме собралось около 100 человек. Очередь растянулась на несколько метров от входа в медучреждение.