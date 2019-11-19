Из-за нововведений Минздрава водителям Нижнего Тагила предстоит больше платить за медкомиссию

В конце ноября в силу вступают изменения в правила получения и замены водительских прав, согласно которым автомобилистам придётся сдавать дорогостоящие анализы крови и мочи на наличие алкоголя и наркотиков, пишет Znak.com.

Согласно новому приказу Минздрава, мочу отправят на химико-токсикологическое исследование, которое может выявить наличие в организме некоторых наркотических веществ: опиатов, каннабиоидов, барбитуратов, амфетамина и метамфетамина. Кровь также будут проверять на маркер, который указывает на хронический алкоголизм. В случае, если концентрация карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) будет выше положенных 1,2%, водителя направят на комиссию, включающую психиатра-нарколога, невролога и терапевта. Превышение значений трансферрина возможно также, если у человека есть заболевания печени — такие случаи будут рассматривать отдельно.

Жителям Нижнего Тагила, которые собираются получать водительские права, предстоит сдавать анализы в Екатеринбурге — единственный прибор, на котором правомерно проводить необходимые анализы крови, находится в Областной наркологической больнице в Екатеринбурге.

«Стоимость прохождения медкомиссии для водителей изменится, так как и химико-токсикологическое исследование мочи, и анализ CDT в крови — дорогостоящие исследования. Первое по нынешнему прейскуранту стоит 1490 рублей. Анализ CDT пока стоит 3,4 тысячи рублей, но к 22 ноября сумма должна снизиться», — рассказал главврач Областной наркологической больницы Антон Поддубный.

Стоимость полной медкомиссии на получение водительских прав в Нижнем Тагиле на данный момент составляет 1,5-2 тысячи рублей, а после вступления в силу изменений цена вырастет до 5 тысяч рублей. Кроме того, из-за нововведений увеличится и срок ожидания результатов анализов, который вместо пары дней может составить несколько недель.

Как будет проходить получение и замена водительских прав по новым правилам в Нижнем Тагиле, пока неизвестно, решение будет приниматься на специальном совещании.