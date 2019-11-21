Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей

Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, пишет ТАСС. Сроки переноса приказа пока не называются.

«С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию», — написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Салагай также добавил, что будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, «в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

Напомним, с 22 ноября должен вступить в силу приказ Минздрава России от 10.09.2019 №731н «О порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств». Согласно новому приказу, мочу отправят на химико-токсикологическое исследование, которое может выявить наличие в организме некоторых наркотических веществ: опиатов, каннабиоидов, барбитуратов, амфетамина и метамфетамина. Кровь также будут проверять на маркер, который указывает на хронический алкоголизм. В случае, если концентрация карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) будет выше положенных 1,2%, водителя направят на комиссию, включающую психиатра-нарколога, невролога и терапевта. Превышение значений трансферрина возможно также, если у человека есть заболевания печени — такие случаи будут рассматривать отдельно.

Жителям Нижнего Тагила, которые собираются получать водительские права, предстоит сдавать анализы в Екатеринбурге — единственный прибор, на котором правомерно проводить необходимые анализы крови, находится в Областной наркологической больнице в Екатеринбурге.

Стоимость полной медкомиссии на получение водительских прав на данный момент составляет в среднем 1,5-2 тысячи рублей, после вступления в силу изменений цена вырастет до 5 тысяч рублей. Кроме того, из-за нововведений увеличится и срок ожидания результатов анализов, который вместо пары дней может составить несколько недель.