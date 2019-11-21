В Казани мужчина умер в очереди за справкой от нарколога для водительских прав

В Казани 73-летний мужчина скончался, стоя в очереди за медицинской справкой для водительских прав. ЧП произошло 21 ноября в одном из городских наркологических центров.
Как пишет «АиФ — Казань», пенсионеру стало плохо во время ожидания приёма.
«Вызвали скорую, приехала не сразу. Позвали врача, он пришел с глицином и манометром. Мужчина был уже в возрасте, хотел подойти поближе, но оступился и упал», — рассказали очевидцы в паблике «Регион-116» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, с 22 ноября должен был вступить в силу приказ Минздрава России от 10.09.2019 №731н «О порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств». Во всех городах России, в том числе и в Нижнем Тагиле в наркодиспансеры выстроились огромные очереди.
Однако, днём 21 ноября, Минздрав сообщил, что откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей «с учетом обеспокоенности граждан».
При этом президент России Владимир Путин заявил, что новые правила для водителей являются «чушью».
«Я сам узнал об этом из СМИ, это чушь какая-то. Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», — цитирует Znak.com заявление главы государства.