В Казани мужчина умер в очереди за справкой от нарколога для водительских прав

В Казани 73-летний мужчина скончался, стоя в очереди за медицинской справкой для водительских прав. ЧП произошло 21 ноября в одном из городских наркологических центров.

Как пишет «АиФ — Казань», пенсионеру стало плохо во время ожидания приёма.

«Вызвали скорую, приехала не сразу. Позвали врача, он пришел с глицином и манометром. Мужчина был уже в возрасте, хотел подойти поближе, но оступился и упал», — рассказали очевидцы в паблике «Регион-116» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, с 22 ноября должен был вступить в силу приказ Минздрава России от 10.09.2019 №731н «О порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств». Во всех городах России, в том числе и в Нижнем Тагиле в наркодиспансеры выстроились огромные очереди.

Однако, днём 21 ноября, Минздрав сообщил, что откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей «с учетом обеспокоенности граждан».

При этом президент России Владимир Путин заявил, что новые правила для водителей являются «чушью».