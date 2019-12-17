Новую партию урановых «хвостов» доставят в Россию 18 декабря

Судно «Михаил Дудин» с очередной партией в 600 тонн урановых «хвостов» из Германии прибудет в Санкт-Петербург 18 декабря, со ссылкой на российское бюро Greenpeace пишет Znak.com.

Прибывший опасный груз доставят на складские площадки в России, в том числе в Новоуральск.

Предыдущая партия с обеднённым ураном вышла с завода компании Urenco в немецком Гронау 20 ноября. Поезд с 600 тоннами урановых «хвостов» за 36 часов дошёл до Амстердама, где груз перенесли на судно «Михаил Дудин», затем «хвосты» морем доставили в Санкт-Петербург, снова загрузили на железнодорожные платформы и отправили в ЗАТО Новоуральск в Свердловской области. По этому поводу свердловское отделение партии «Яблоко» и уральские экоактивисты проводили серию протестных пикетов в Екатеринбурге и Новоуральске.

Всего с 2019 по 2022 год, по данным Greenpeace, планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более 1 тысячи контейнеров, или примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов».

«Речь идёт о так называемом отвальном гексафториде урана. Формально в Россию, соблюдая законодательство, его ввозят не как радиоактивные отходы, а как материал на дообогащение. Наше мнение состоит в том, что это далеко не услуга по дообогащению. Что-то там, конечно, дообогащается и действительно возвращается назад в Германию. Но порядка 90% от массы "хвостов", которые ввезли оттуда изначально, никакой вторичной переработке уже не поддаётся и после дообогащения остаётся в России, в данном случае в Новоуральске», — пояснил ранее позицию экоактивистов представитель Greenpeace Рашид Алимов.

В ГК «Росатом» неоднократно заявляли в ответ, что ввозимое сырьё хранится безопасно, а остающиеся после обогащения урана материалы — «стратегический резерв для атомной энергетики будущего».