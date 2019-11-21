Greenpeace отследил новую партию урановых «хвостов», отправленных из Германии в Новоуральск

Активисты «Greenpeace Россия» опубликовали фото и видео нового корабля «Михаил Дудин» с 600 тоннами урановых «хвостов», который идёт из Амстердама в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба организации. Их Санкт-Петербурга отходы поездом повезут в Новоуральск.

По данным активистов, поезд с урановыми «хвостами» прибыл с предприятия в Гронау (Германия) в Амстердам около часа ночи по московскому времени 20 ноября. Там контейнеры погрузили на судно, зарегистрированное в Панаме, погрузка шла до 19:00. При этом активисты утверждают, что 40 контейнеров были закреплены на палубе только усиленными ремнями, что «недостаточно и неприемлемо для перевозки урановых "хвостов" с точки зрения безопасности». Ещё 40 контейнеров, по их данным, были загружены под палубу. В пресс-службе уточнили, что контейнеры были характерного вида и маркированы характерными знаками, поэтому в «Гринпис» уверены, что в них «хвосты». Судно должно прибыть в Санкт-Петербург 26 ноября.

«Гексафторид урана является опасным веществом, транспортировка контейнеров из Гронау железнодорожным и морским транспортом порождает дополнительные риски, которые неоправданны. Условия перевозки на судне "Михаил Дудин" вызывают вопросы. Однако главный вопрос заключается в следующем: почему сама Германия не занимается утилизацией урановых хвостов у себя», — сказали в Greenpeace.

По данным активистов, в 1990-х в Россию ввезено более 100 тысяч тонн урановых «хвостов», а общие объёмы их могут составлять порядка 1 млн тонн. Активисты считают, что увеличиваются запасы «хвостов» с таким содержанием урана-235, при котором перерабатывать их экономически невыгодно.

«При этом в соответствии с ежегодными отчётами о деятельности Ростехнадзора (за 2003, 2004, 2006–2011 годы) существуют риски разгерметизации ёмкостей при осуществляемом хранении отвального гексафторида урана под открытым небом на предприятиях в Ангарске (АЭХК), Северске (СХК), Новоуральске (УЭХК) и Зеленогорске (ЭХК). В данных отчётах также указывается на несоответствие условий хранения современным требованиям безопасности», — сказали в Greenpeace.

В официальном комментарии пресс-службы ГК «Росатом» при этом утверждалось, что сырье хранится безопасно, в Россию поступает обеднённый уран на переработку, затем он вывозится обратно за рубеж.

По данным немецких федеральных властей, с мая по октябрь 2019 года из Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, входит в госкорпорацию «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область) уже было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров), то есть около 3,6 тысячи тонн урановых «хвостов». Всего же с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более тысячи контейнеров, или примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов».