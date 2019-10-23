«Гринпис»: В Свердловскую область свозят ядерные отходы из Германии

По данным федеральных властей Германии, с мая по октябрь 2019 года из немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» (Новоуральск) отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн ядерных отходов. Об этом сообщает российское отделение «Гринпис» со ссылкой на документ правительства немецкой земли Северный Рейн — Вестфалия.

По данным экологического движения, с 2019 по 2022 год западноевропейская компания Urenco планирует отправить в Россию 12 тысяч тонн урановых «хвостов», побочного продукта, который получают в результате обогащения урана при производстве топлива для АЭС. При этом в 2009 году было объявлено, что Urenco прекратила вывоз ядерных отходов из Германии в Россию.

Как отмечает Meduza, российское законодательство запрещает ввоз в страну из-за рубежа ядерных отходов для хранения или захоронения. Однако допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику. Но «Гринпис» заявляет, что вторичные отходы ядерных материалов из-за рубежа после дообогащения всё-таки оставались в России.