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10 Фев 2017 18:02 | Метки: Новости

«Можем сказать, что это плохо». Свердловское Заксобрание не будет наказывать Карапетяна за пьяную езду

Инцидент с депутатом свердловского Заксобрания Арменом Карапетяном, которого в начале января этого года суд признал виновным в пьяной езде и лишил водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования, не будет рассматриваться на мандатной комиссии. Об этом Znak.com рассказал председатель комиссии Алексей Коробейников.

«Формально у нас нет оснований для того, чтобы изучать инцидент с Карапетяном. То обращение, которое поступало в мандатную комиссию, касалось ужесточения ответственности за нарушение депутатской этики в целом, однако речи о конкретно этом эпизоде не шло. Поэтому пока комиссия этот вопрос рассматривать не собирается. (…) Уже есть решение суда, его уже наказали. Ну, можем ещё сказать, что “это плохо”, но это и так уже прозвучало во всех СМИ», – пояснил Алексей Коробейников. 

Напомним, сотрудники ГИБДД задержали Карапетяна на Mercedes ночью 10 ноября в Екатеринбурге. Полицейские подозревали, что водитель пьян, но тот отказался пройти медицинское освидетельствование. Вместо этого он демонстрировал удостоверение депутата свердловского Заксобрания, выписанное на имя Армена Карапетяна. Сотрудники ГИБДД заметили, что от мужчины исходил запах алкоголя.

После стычки между правоохранителями и людьми, сопровождающими депутата, в отношении Карапетяна возбудили два административных дела по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на транспортное средство» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Сам Карапетян сначала говорил, что его в момент инцидента вообще не было в Екатеринбурге, а потом стал утверждать, что сидел на заднем пассажирском сиденье, и обвинил сотрудников ДПС в провокации.

12 января Железнодорожный суд Екатеринбурга признал Карапетяна виновным в отказе от прохождения медосвидетельствования и назначил ему штраф в виде 30 тысяч рублей и лишения прав на 1 год и 7 месяцев. Адвокат депутата Карен Гулиянц заявил, что будет обжаловать вердикт. Решение суда уже вступило в законную силу.

Лидер свердловских справедливороссов Александр Бурков ранее сообщил АН «Между строк», что «коллеги Карапетяна имеют право поднять вопрос о лишении его мандата». Но в то же время не исключил, что против депутата могла быть организована провокация. Спикер регионального парламента Людмила Бабушкина отметила, что «порицание – уже достаточно весомое решение» в части наказания Карапетяна.

Агентство новостей «Между строк»

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