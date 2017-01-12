Суд лишил депутата Карапетяна водительских прав за пьяную езду

Железнодорожный суд Екатеринбурга признал депутата Заксобрания Свердловской области Армена Карапетяна виновным в вождении автомобиля в пьяном состоянии. Парламентарию назначено наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения прав на 1 год 7 месяцев. Адвокат Карапетяна Карен Гулиянц пообещал, что в ближайшее время обжалует решение суда, так как «суд не услышал доводы защиты». Сам депутат на заседание не явился.

В ходе заседания за Армена Карапетяна заступились женский монастырь Армянской апостольской церкви, а также представители Русской православной церкви. Гулиянц требовал исключить из перечня доказательств по делу протокол ГИБДД, а вместо этого проверить действия задерживавших депутата полицейских на соответствие применения физической силы. Защита также утверждала, что нет никаких видеозаписей, подтверждающих то, что именно Карапетян находился «за рулём того автомобиля на армянских номерах».

«Это была настоящая загонная охота на моего подзащитного, – заявил Гулиянц. – Человека, который едет на заднем пассажирском сиденье, заставляют пройти медосвидетельствование. Ваша честь, на заднем сиденье даже у “Гелендвагена” нет рулей».

Сотрудник ГИБДД Сергей Базуев, участвовавший в составлении протокола на Карапетяна, рассказал, что народный избранник на момент задержания находился на водительском сиденье своего Gelandewagen в компании девушки. После того как охранник депутата Пивоваров начал оттеснять гаишников от иномарки, Карапетян вышел из машины и пересел на заднее сиденье второй иномарки. Туда же последовала и ехавшая с депутатом девушка. Место водителя автомобиля, на котором изначально ехал парламентарий, занял охранник.

Напомним, сотрудники ГИБДД задержали Карапетяна на Mercedes ночью 10 ноября в Екатеринбурге. Полицейские подозревали, что водитель пьян, но тот отказался пройти медицинское освидетельствование и предъявлять удостоверение. Вместо этого он демонстрировал удостоверение депутата свердловского Заксобрания, выписанное на имя Армена Карапетяна. Сотрудники ГИБДД заметили, что от мужчины исходил запах алкоголя.

После стычки между правоохранителями и людьми, сопровождающими депутата, в отношении Карапетяна возбудили два административных дела по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на транспортное средство» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Сам Карапетян сначала говорил, что его в момент инцидента вообще не было в Екатеринбурге, а потом стал утверждать, что сидел на заднем пассажирском сиденье, и обвинил сотрудников ДПС в провокации.

После инцидента с депутатом председатель мандатной комиссии единоросс Алексей Коробейников сообщил, что Карапетян может лишиться своего мандата.

Агентство новостей «Между строк»