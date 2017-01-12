«Порицание – это уже достаточно весомое решение». Свердловское Заксобрание не будет лишать депутата Карапетяна мандата

Депутата свердловского Заксобрания Армена Карапетяна, которого накануне суд признал виновным в пьяной езде и лишил водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования, пока не будут лишать мандата. Об этом Znak.com сообщила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.

«У Карапетяна есть право обратиться в суд высшей инстанции, и я думаю, он им воспользуется. Мы дождёмся окончательного решения. В части депутатской этики мы уже приняли решение, что рассмотрим это на мандатной комиссии, – пояснила Людмила Бабушкина, отметив, что возможность накладывать санкции в виде лишения мандата или голоса со стороны комиссии не предусмотрена. – Порицание – это уже достаточно весомое решение. Кроме того, у политической партии, от которой он избирался (“Справедливая Россия”. – Прим. ред.), есть возможности дополнительно повлиять на своего депутата. Как раз они и могут принять решение о передаче мандата другому участнику партийного списка».

Ранее председатель мандатной комиссии Алексей Коробейников говорил, что инцидент с Карапетяном может быть рассмотрен депутатами в начале февраля. Лидер свердловских справедливороссов Александр Бурков сообщил АН «Между строк», что «коллеги Карапетяна имеют право поднять вопрос о лишении его мандата». Но в то же время не исключил, что против Карапетяна могла быть организована провокация.

Напомним, сотрудники ГИБДД задержали Карапетяна на Mercedes ночью 10 ноября в Екатеринбурге. Полицейские подозревали, что водитель пьян, но тот отказался пройти медицинское освидетельствование и предъявлять удостоверение. Вместо этого он демонстрировал удостоверение депутата свердловского Заксобрания, выписанное на имя Армена Карапетяна. Сотрудники ГИБДД заметили, что от мужчины исходил запах алкоголя.

После стычки между правоохранителями и людьми, сопровождающими депутата, в отношении Карапетяна возбудили два административных дела по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на транспортное средство» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Сам Карапетян сначала говорил, что его в момент инцидента вообще не было в Екатеринбурге, а потом стал утверждать, что сидел на заднем пассажирском сиденье, и обвинил сотрудников ДПС в провокации.

12 января Железнодорожный суд Екатеринбурга признал Карапетяна виновным в отказе от прохождения медосвидетельствования и назначил ему штраф в виде 30 тысяч рублей и лишения прав на 1 год и 7 месяцев. Адвокат депутата Карен Гулиянц заявил, что будет обжаловать вердикт.

Агентство новостей «Между строк»