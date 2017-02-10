Минприроды объявило аукцион на поиск подземных источников, которые заменят тагильчанам Черноисточинский пруд

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области объявило аукцион на «изыскание резервных подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Нижнего Тагила взамен поверхностных вод Черноисточинского пруда». Работы планируется выполнить в два этапа. Первый должен быть завершён до 14 июля, второй – не позднее 15 декабря 2017 года. Начальная стоимость первого этапа работ – 8,9 млн рублей, говорится на портале госзакупок.

«Современное питьевое водоснабжение Нижнего Тагила организовано за счёт поверхностных источников – Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, не защищённых от поверхностного загрязнения. Критическая обстановка Черноисточинского пруда летом 2016 года привела к многочисленным жалобам населения на качество воды в системе водоснабжения. Гидрогеологические водозаборные скважины планируется поэтапно пробурить вдоль Черноисточинского водохранилища, что позволит в будущем полностью отказаться от поверхностного источника водоснабжения неудовлетворительного качества, перейти на подземный, защищённый от загрязнения, хорошего качества, кроме того, можно будет задействовать существующие водопроводные сети. В целом для замены Черноисточинского водохранилища необходимо изыскать запасы подземных вод в количестве не менее 60 тыс. м3/сут. На первом этапе планируется изыскать запасы подземных вод в количестве не менее 5,5 тыс. м3/сут.», – говорится в техзадании.

Мэрия Нижнего Тагила, в свою очередь, объявила аукцион на «выполнение строительно-монтажных работ на ограждающей дамбе Черноисточинского водохранилища». Начальная цена контракта – 5,1 млн рублей.

«При выполнении работ должна быть обеспечена безопасность для окружающей среды, людей и имущества третьих лиц. (…) На период производства работ необходимо предусмотреть: исключение загрязнения поверхностных и подземных вод, рекультивацию нарушенных земель, исключение забора воды для строительных нужд, накопление образующихся в период ремонта отходов в специально отведённых местах с соблюдением санитарных правил», – отмечается в документации.

Ранее тагильская мэрия также объявила аукцион на разработку проектно-сметной документации по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища за 11,5 млн рублей. Работы должны завершиться до конца 2017 года.

«Здесь заложена, конечно, слишком большая сумма. Сейчас нам, чтобы понять, куда двигаться дальше и какие исследования заказывать, нужно сначала провести первичные исследования. На это достаточно 1,5-2 млн рублей. Кроме того, вся проектно-сметная документация должна быть согласована с Минприроды и с Нижне-Обским водным бассейном, куда этот каскад прудов входит, с водным управлением. Иначе вся документация просто ляжет на полочку, она будет невостребованной. Это выброс денег», – подчёркивает экологический активист Андрей Волегов.

Напомним, в январе прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внёс представление главе региона Евгению Куйвашеву об устранении нарушений природоохранного законодательства при использовании Черноисточинского водохранилища. Правительство области обвинили в несвоевременном установлении границ зон санитарной охраны источника водоснабжения, которым является водохранилище. Ранее, в октябре 2016 года, представление от природоохранной прокуратуры получил глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Надзорное ведомство выяснило, что администрация не предпринимает необходимые меры по обеспечению горожан безопасной питьевой водой. Минувшим летом из-за загрязнения Черноисточинского пруда и низкого уровня воды в нём берега водоёма завалило мёртвой рыбой, а в дома тагильчан начала поступать грязная вода с едким запахом.

В конце декабря прошлого года Евгений Куйвашев подписал план мероприятий по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ в Нижнем Тагиле. Согласно документу, в первую очередь ООО «Водоканал-НТ» должно будет произвести очистку шламонакопителя станции водоподготовки на Черноисточинском пруду. В 2017 году за счёт бюджетных средств Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа планируется реконструировать ограждающую дамбу водохранилища и организовать отвод поверхностного стока с селитебной территории посёлка Черноисточинск. В 2018 году должно начаться строительство ливневых очистных сооружений (источник финансирования – ГГО). До конца 2018 года необходимо ликвидировать плавучие острова на акватории Черноисточинского водохранилища, завершить капитальный ремонт гидротехнического сооружения. На последнее областные власти намерены потратить более 65 млн рублей.

Неизвестно, откуда чиновники достанут необходимую сумму. После бесполезной попытки включения в федеральный проект «Чистая вода» они ищут новую программу финансирования, но всё ещё безрезультатно. Пока из относительно дешёвых мероприятий можно отметить предложение общественников: круглогодичное поддержание уровня пруда над уровнем моря в пределах нормативного. И, наконец, остаётся экстренный вариант Роспотребнадзора: запасаться покупной бутилированной водой или набирать её в артезианских скважинах. Так что основной ответ на вопрос «что теперь делать?» – искать деньги.

Агентство новостей «Между строк»