Михаил Ефремов отказался признать вину в пьяном ДТП с погибшим

Актёр Михаил Ефремов отказался признавать вину в ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погиб курьер Сергей Захаров, сообщил телеканалу «Москва 24» адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Более подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", — не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина», — сказал адвокат.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. В ДТП погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров, работавший курьером интернет-магазина «Деликатеска». Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.