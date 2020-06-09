Умер пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова водитель

Водитель автомобиля, в который врезался внедорожник актёра Михаила Ефремова, скончался в больнице, со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут ТАСС и РИА Новости.

Напомним, авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве: управляя внедорожником Jeep Grand Cherokee, актёр выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Lada. В результате ДТП водитель легковушки из компании доставки еды «Деликатеска.ру» получил несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы.

В полиции подтвердили слова очевидцев, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении актёра было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), однако с учётом гибели пострадавшего мужчины дело может быть переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ — в этом случае актёру будет грозить до 12 лет колонии. Пока он находится под подпиской.