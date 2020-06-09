Против Михаила Ефремова после ДТП в Москве возбудили уголовное дело

В отношении актёра Михаила Ефремова, который попал в аварию в центре Москвы, возбудили уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади, столкнулись «Джип Гранд Чероки», за рулём которого, как сообщалось, был Ефремов, и легковой фургон «Лада». Согласно опубликованной видеозаписи, джип выехал на встречную полосу.

Михаила Ефремова задержали после ДТП и отправили на медицинское освидетельствование. Вскоре в полиции заявили, что актёр был пьян. Водитель фургона находится в больнице, его состояние оценивается как тяжёлое. По информации ТАСС, он получил перелом бедра, рёбер, черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Максимальное наказание по этой статье предполагает до семи лет колонии.