Экспертиза выявила следы наркотиков в крови актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы

Экспертиза выявила следы не только алкоголя, но и наркотиков в крови актёра Михаила Ефремова, который вечером 8 июня устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания при этом отметил, что наркотики выводятся из организма не сразу, ещё какое-то время их следы присутствуют в крови после последнего употребления.

Напомним, вечером 8 июня артист Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади в Москве: он на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada с грузовым отсеком. Водитель автомобиля сегодня умер в больнице от травм и обильной кровопотери. По данным информированного источника, погибший — курьер интернет-магазина, доставляющего продукты на дом.

Ефремова задержали на месте происшествия, медицинское освидетельствование показало наличие 2,1 промилле алкоголя в его крови. Впоследствии артист был отпущен под подписку о невыезде.

Первоначально в отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), позже дело было переквалифицировано на более тяжкое — п. «а», ч. 4 той же статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Адвокат артиста сообщил, что сразу же после ДТП Ефремов признал вину, но пока не ясно, признаёт ли он вину сейчас, поскольку 9 июня «допрос не состоялся по техническим причинам».