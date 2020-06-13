«Предал я всех. Простите, пожалуйста». Виновный в смертельном ДТП актёр Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями

Актер Михаил Ефремов, по вине которого произошло смертельное ДТП в центре Москвы, записал видеообращение с извинениями. Запись с названием «Обращение к людям» опубликована на ютьюб-канале «Гражданин поэт». В нём актёр попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова и предложил помочь им «всеми средствами, если примут».

«Это не попытка откупиться, а попытка искупить», — говорит актер.

Также Ефремов пообещал, что не будет пытаться избежать ответственности за совершённое преступление. Он признал, что «непростительно садиться по-пьянке за руль».

«Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели» — заявил он.

В конце своего видеообращения актёр также попросил прощения у россиян.

«Это не кино, назад уже ничего не отмотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего».

Напомним, резонансное ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве: управляя внедорожником Jeep Grand Cherokee, актёр выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Lada. В результате ДТП водитель легковушки из компании доставки еды «Деликатеска.ру» 57-летний Сергей Захаров получил несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы, утром 9 июня он скончался в больнице. Ефремов в ДТП практически не пострадал.

Экспертиза показала в крови Ефремова 2,1 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки. Кроме того, анализы показали наличие у актёра в крови кокаина и каннабиноидов.

Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. Актёр признал свою вину, отметив, что «всё это, конечно, чудовищно». Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека»), санкция которой предусматривает до 12 лет колонии. Артист готов сотрудничать со следствием, при этом он пообещал оказать помощь семье погибшего экспедитора.