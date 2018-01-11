Мэрия объявила новую дату торгов по «Тагилкниге»

Повторный аукцион по продаже 100-процентной доли ООО «Тагилкнига» (ранее МУП «Тагилкнига») пройдёт 13 февраля, говорится в объявлении на официальном сайте Нижнего Тагила. Торги состоятся на тех же условиях: начальная цена составит 61,2 млн рублей, шаг аукциона — 3 млн рублей. Задаток в размере 12,2 млн рублей необходимо внести на счёт финансового управления администрации не позднее 8 февраля. Заявки на участие принимаются с пятницы, 12 февраля.

Напомним, назначенный на 28 декабря аукцион по продаже ООО «Тагилкнига» был сорван. Задаток на участие в торгах внесли три предпринимателя, но в последний момент двое отозвали свои заявки, из-за чего аукцион был признан несостоявшимся. Единственный не отозвавший заявку предприниматель Андрей Уткин назвал поведение конкурентов странным и предположил, что между ними мог быть сговор, чтобы купить объекты в проходимых местах за начальную цену. В комментариях АН «Между строк» отозвавшие заявки Александр Качурин и Денис Золотарёв пояснили, что не смогли получить в банке кредит на покупку. Причиной отказа якобы стало отсутствие права собственности общества на его главный актив — объекты недвижимости, оформленные на праве хозяйственного ведения.

ООО «Тагилкнига» выставлено на продажу в конце ноября за 61,2 млн рублей. Обществу принадлежит почти 3 тысячи кв. метров торговых и складских площадей, в том числе известные многим поколениям тагильчан магазины «Книжный мир» на улице Первомайской, «Знание» на Пархоменко, бывший «Букинист» на Ленина — Вязовской, книжный на проспекте Дзержинского. До октября 2017 года «Тагилкнига» была муниципальным унитарным предприятием (МУП), работавшим последние годы с убытком в 2-5 млн рублей в год. Тем не менее чиновники не смогли с первого раза убедить депутатов гордумы в необходимости приватизации легендарной сети. Местные парламентарии одобрили продажу только после осмотра комплекса, а также заявления вице-мэра Владислава Пинаева, что потенциальным покупателем является екатеринбургская сеть «Живое слово» (компания «Люмна»), которая сохранит действующий профиль «Тагилкниги». Позже гендиректор «Люмны» Сергей Рухлов заявил АН «Между строк», что не вёл переговоров о покупке тагильской сети и не планирует участвовать в аукционе.