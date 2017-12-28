«Администрация продаёт пустышку». Снявшийся участник аукциона объяснил свой отказ от покупки «Тагилкниги»

Участник аукциона по продаже ООО «Тагилкнига» Александр Качурин объяснил отзыв своей заявки. По словам предпринимателя, банк в последний момент отказал ему в предоставлении целевого кредита из-за возможных рисков.

«Администрация продаёт пустышку. Все объекты недвижимости принадлежат ООО “Тагилкнига” не на праве собственности, а на праве хозяйственного ведения. В банке, в котором я собирался брать кредит, буквально вчера вечером отказали, потому что их такие документы не устраивают», — пояснил АН «Между строк» Качурин.

По словам бизнесмена, причиной провала аукциона стала спешка чиновников, которые объявили о продаже всего месяц назад.

«За это время сложно найти нужную сумму. Документы в администрации, конечно же, обещают оформить позже, но как это будет сделано, я даже не знаю. Я встречался с руководством “Тагилкниги”, изучал бухгалтерскую документацию, как и Уткин, планировал сохранить сеть, уменьшив площадь магазинов, поэтому никакого сговора с другими участниками у меня не было. Я их даже не знаю. Если документы будут оформлены надлежаще, я готов участвовать в новом аукционе, готов повышать цену», — добавил Александр Качурин.

Бизнес-партнёр Качурина Игорь Кохман, который, по информации источников агентства, был одним из бенефициаров покупки «Тагилкниги», заявил АН «Между строк», что к этому аукциону отношения не имел, но в августе по той же причине отказался от покупки другого бывшего МУПа.

«Я отказался от планов по покупке и ООО “Аптека № 91”, и “Тагилкниги”, потому что недвижимость им не принадлежит. Мало ли, что в администрации обещают, надо всё оформлять правильно, а покупать кота в мешке я лично не собираюсь», — говорит Кохман.

Ещё один отозвавший заявку участник аукциона по «Тагикниге» Денис Золотарёв также опроверг сговор с другими претендентами, отметив, что снялся с торгов по той же причине — банк отказал ему в кредите из-за отсутствия собственности ООО на недвижимость.

Напомним, назначенный на сегодня, 28 декабря, аукцион по продаже ООО «Тагилкнига» был сорван. Задаток на участие в торгах в размере 12,2 млн рублей внесли три предпринимателя, но сегодня утром двое отозвали свои заявки. В соответствии с федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» аукцион признан несостоявшимся. Единственный не отозвавший заявку предприниматель Андрей Уткин назвал поведение конкурентов странным и предположил, что между ними мог быть сговор, чтобы купить объекты в проходимых местах за начальную цену. Узнав, что в аукционе будет участвовать Уткин, предприниматели могли сорвать торги, считает наш собеседник.

ООО «Тагилкнига» выставлено на продажу в конце ноября за 61,2 млн рублей. Обществу принадлежит почти 3 тысячи кв. метров торговых и складских площадей, в том числе известные многим поколениям тагильчан магазины «Книжный мир» на улице Первомайской, «Знание» на Пархоменко, бывший «Букинист» на Ленина — Вязовской, книжный на проспекте Дзержинского.

До октября 2017 года «Тагилкнига» была муниципальным унитарным предприятием (МУП), работавшим последние годы с убытком в 2-5 млн рублей в год. Тем не менее чиновники не смогли с первого раза убедить депутатов гордумы в необходимости приватизации легендарной сети. Местные парламентарии одобрили продажу только после осмотра комплекса, а также заявления вице-мэра Владислава Пинаева, что потенциальным покупателем является екатеринбургская сеть «Живое слово» (компания «Люмна»), которая сохранит действующий профиль «Тагилкниги». Позже гендиректор «Люмны» Сергей Рухлов заявил АН «Между строк», что не вёл переговоров о покупке тагильской сети и не планирует участвовать в аукционе.