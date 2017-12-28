Участники аукциона сорвали приватизацию «Тагилкниги». Бизнесмен, который планирует сохранить легендарную книжную сеть, подозревает конкурентов в сговоре

Назначенный на сегодня, 28 декабря, аукцион по продаже ООО «Тагилкнига» сорван. Задаток на участие в торгах в размере 12,2 млн рублей внесли три предпринимателя, но сегодня утром двое отозвали свои заявки. В соответствии с федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» аукцион признан несостоявшимся.

По информации АН «Между строк», на торги заявились три участника: предприниматель Денис Золотарёв, Александр Качурин (бизнес-партнёр учредителя сети аптек «03» Игоря Кохмана) и Андрей Уткин, семья которого является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости Нижнего Тагила (ТЦ «Восточный», ТЦ «Стрелец», ТЦ на Красноармейской, 79 и др.). Первые двое в последний момент отозвали свои заявки, из-за чего чиновники были вынуждены признать аукцион несостоявшимся.

«Мы готовы были реально бороться за объекты, повышать цену, и это, по всей видимости, кого-то не устроило. Очень странно, что другие оба участника, которые внесли такую приличную сумму задатка, 12 миллионов рублей, в последний момент отзывают заявки. По всей видимости, они планировали купить объекты за начальную цену, но мы им помешали, потому что никогда не участвуем ни в каких переговорах и коалициях. Очень жаль, что эта практика в нашем городе продолжается, бюджет теряет деньги», — прокомментировал АН «Между строк» Андрей Уткин.

По словам предпринимателя, «Тагилкнига» ему интересна не только как имущественный комплекс, состоящий из больших магазинов в проходимых местах, но и как популярный у жителей города бренд.

«Сложно, конечно, что-то обещать, но мы планировали сохранить сеть книжных магазинов практически полностью. По крайней мере, попытаться это сделать. Мы понимаем, что это нерентабельный бизнес, но в то же время социально значимый. Можно оставить книжные магазины по 100-150 кв. метров, а не по 600 метров, как сейчас, при этом увеличить ассортимент в пять раз. Мы готовы на это. Оставшиеся площади мы планировали сдать в аренду», — говорит Уткин.

Бизнесмен заявил, что с большой долей вероятности примет участие в следующем аукционе. По информации собеседников АН «Между строк» в мэрии, торги будут назначены уже в ближайшее время, потому что бюджет города остро нуждается в дополнительных доходах.

ООО «Тагилкнига» выставлено на продажу в конце ноября за 61,2 млн рублей. Обществу принадлежит почти 3 тысячи кв. метров торговых и складских площадей, в том числе известные многим поколениям тагильчан магазины «Книжный мир» на улице Первомайской, «Знание» на Пархоменко, бывший «Букинист» на Ленина — Вязовской, книжный на проспекте Дзержинского.

До октября 2017 года «Тагилкнига» была муниципальным унитарным предприятием (МУП), работавшим последние годы с убытком в 2-5 млн рублей в год. Тем не менее чиновники не смогли с первого раза убедить депутатов гордумы в необходимости приватизации легендарной сети. Местные парламентарии одобрили продажу только после осмотра комплекса, а также заявления вице-мэра Владислава Пинаева, что потенциальным покупателем является екатеринбургская сеть «Живое слово» (компания «Люмна»), которая сохранит действующий профиль «Тагилкниги». Позже гендиректор «Люмны» Сергей Рухлов заявил АН «Между строк», что не вёл переговоров о покупке тагильской сети и не планирует участвовать в аукционе.