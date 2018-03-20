Мэрия Нижнего Тагила внесла в прогнозный план приватизации объект культурного наследия на Карла Маркса

Тагильская мэрия внесёт в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год ещё семь объектов. Это нежилые помещения в подвалах и на первых этажах, гараж, недостроенное здание котельной на перекрёстке улиц Пархоменко — Серова. Также чиновники хотят продать помещение на втором этаже здания на Карла Маркса, 27, которое имеет статус объекта культурного наследия. Дома № 25 и 27 на Карла Маркса некогда входили в одну усадьбу и принадлежали купцу Балыкову. Сейчас в строении № 27 находятся пиццерия, гастропаб, страховая компания, МУП «Тагилспецдорремстрой» и другие компании. От продажи семи объектов чиновники надеются выручить и привлечь в местную казну от 25 до 35 миллионов рублей.

Напомним, администрация Нижнего Тагила получила за продажу муниципального имущества в 2017 году почти 160 миллионов рублей. Было приватизировано 50 объектов недвижимого имущества, в том числе двухэтажное здание и земельный участок на Вязовской, 30 (Циолковского, 16), где ранее располагался отдел гражданской защиты населения. Больше всего денег — 57,24 миллиона рублей — было получено за продажу комплекса зданий и земельного участка на Восточном шоссе, 15 (рядом с ЦОТ «Восточный»). Согласно принятому бюджету города, в 2018 году чиновники надеются получить в целом от продажи материальных и нематериальных активов 244,7 миллиона рублей, ещё 681,7 миллиона рублей — от использования государственного и муниципального имущества.

12 марта 2018 года состоялись торги по продаже ООО «Тагилкнига». Бывший МУП ушёл с молотка за 70,4 миллиона рублей. Победителем торгов стал местный предприниматель Александр Качурин.

В середине марта тагильская администрация также продала двухэтажный особняк XIX века на проспекте Ленина, 15. Дом Герминых и земельный участок площадью 829 кв. м выкупила за 10,67 миллиона рублей предприниматель Ирина Юринова. По правилам конкурса новый собственник должен обеспечить сохранность памятника архитектуры, включая внешний облик всех конструктивных элементов дома.