Тагильская администрация продала двухэтажный особняк XIX века на проспекте Ленина

Историческое здание по адресу Ленина, 15 («Дом Герминых») и земельный участок площадью 829 кв. м выкупила за 10 млн 67 тысяч рублей предприниматель Ирина Юринова, пишет ИА «Все новости». По правилам конкурса, новый собственник должен обеспечить сохранность памятника архитектуры, включая внешний облик всех конструктивных элементов дома.

Согласно данным системы Контур.Фокус, Ирина Юринова зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в августе 2010 года. Юринова владеет двумя магазинами по продаже тканей и швейной фурнитуры на Уральском проспекте и улице Юности.

Напомним, в середине января комиссия по определению условий приватизации муниципального имущества снизила начальную цену продажи памятника истории и культуры с 24 до 10 миллионов рублей. Двухэтажный особняк, в котором располагаются управление соцполитики администрации города и городской совет ветеранов, попал в прогнозный план приватизации в октябре 2016 года. Так как Дом Герминых является объектом культурного наследия, на него наложено обременение в виде охранного обязательства по содержанию, сохранению и использованию объекта.

Особняк на Ленина, 15 известен как дом председателя управы И. Н. Герминых, но на самом деле принадлежал председателю Верхотурской земской управы Ивану Яковлевичу Черемных. Ошибка в написании возникла в новейший период истории города при составлении одного подарочного фолианта, рассказывающего о Нижнем Тагиле, но до сих пор не исправлена. Первый этаж дома сдавался внаём. Здесь располагались парфюмерный магазин, аптека, фотоателье и фотографический магазин известного тагильского фотографа Льва Исааковича Искакина, а также ювелирный магазин Соломона Когана. Второй этаж был жилым.

После Гражданской войны здание, как и все купеческие дома, реквизированные советской властью, пережило уплотнение, повлекшее за собой перепланировку. Сюда по предложению самого Черемных из дома купца Мотылёва была временно перенесена городская библиотека (в самом «мотылёвском» доме в те годы расположился городской комитет комсомола). Черемных выделили две комнаты, в которых он прожил несколько лет.

В советский период здание занимали различные учреждения. В 1971-м дом был внесён в перечень памятников истории и архитектуры.