Мэрия Нижнего Тагила заработала в 2017 году на продаже имущества 160 млн рублей

Почти 160 миллионов рублей получила администрация Нижнего Тагила за продажу муниципального имущества в 2017 году. В прошлом году было приватизировано 50 объектов недвижимого имущества, в том числе двухэтажное здание и земельный участок на Вязовской, 30 (Циолковского, 16), где ранее располагался отдел гражданской защиты населения. Об этом говорится в отчёте управления муниципального имущества администрации города за прошлый год, который опубликован на официальном сайте Нижнего Тагила.

Здание и земельный участок на Вязовской были приватизированы за 8,92 миллиона рублей. Также мэрия продала за 1,71 миллиона рублей заброшенное двухэтажное здание пожарной части и земельный участок на Свердлова, 27 (находится рядом с комбинатом «Тагилхлеб»). Постройку давно облюбовали бездомные. Из-за костров, которые они там разводят, в здании периодически случаются пожары.

Общая сумма продажи нежилых помещений и зданий без учёта НДС составила 138 миллионов рублей. Больше всего денег — 57,24 миллиона рублей — было получено за продажу комплекса зданий и земельного участка на Восточном шоссе, 15 (рядом с ЦОТ «Восточный»). Ещё девять помещений в муниципальных зданиях были выкуплены предпринимателями, которые ранее их занимали, они воспользовались преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества. Общая сумма выплаченных предпринимателями в рассрочку на семь лет средств составила 12,74 миллиона рублей. За 4,83 миллиона рублей мэрия продала 23 транспортных средства.

Тагильским чиновникам не удалось продать в прошлом году десять объектов недвижимого имущества, а также 932 объекта сетей газоснабжения и 100-процентную долю ООО «Тагилкнига».

Отчёт управления муниципального имущества внесён на рассмотрение Нижнетагильской гордумы. В феврале депутаты должны будут его одобрить (или не одобрить). Ранее народные избранники утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год. В этом году мэрия рассчитывает продать 28 недвижимых объектов и получить от их реализации от 23 до 25 миллионов рублей. Согласно принятому бюджету города, в 2018 году чиновники надеются получить в целом от продажи материальных и нематериальных активов 244,7 миллиона рублей, ещё 681,7 миллиона рублей — от использования государственного и муниципального имущества (в 2017-м было запланировано получение 227,4 миллиона рублей). За счёт чего планируется трёхкратный рост доходов от использования имущества в бюджете, не уточняется.

Напомним, повторный аукцион по продаже 100-процентной доли ООО «Тагилкнига» (ранее МУП «Тагилкнига») пройдёт 13 февраля. Начальная цена составит 61,2 миллиона рублей, шаг аукциона — три миллиона рублей. Заявки на участие принимаются с 12 февраля. Назначенный на 28 декабря аукцион по продаже ООО «Тагилкнига» был сорван. Задаток на участие в торгах внесли три предпринимателя, но в последний момент двое отозвали свои заявки, из-за чего аукцион был признан несостоявшимся. Единственный не отозвавший заявку предприниматель Андрей Уткин назвал поведение конкурентов странным и предположил, что между ними мог быть сговор, чтобы купить объекты в проходимых местах за начальную цену. В комментариях АН «Между строк» отозвавшие заявки Александр Качурин и Денис Золотарёв пояснили, что не смогли получить в банке кредит на покупку. Причиной отказа якобы стало отсутствие права собственности общества на его главный актив — объекты недвижимости, оформленные на праве хозяйственного ведения.

Продажа газовых сетей мэрией была признана незаконной. Ленинский районный суд признал незаконным решение депутатов Нижнетагильской гордумы шестого созыва о включении сетей газоснабжения в прогнозный план приватизации на 2017 год 14 ноября. Сотрудники Ленинской прокуратуры были вынуждены обратиться в суд после того, как в июне 2017-го парламентарии отказались признать протест прокуратуры обоснованным и подлежащим удовлетворению. Деньги от продажи газового комплекса планировалось направить на обеспечение текущей деятельности, исполнение муниципальных контрактов и погашение кредиторской задолженности.