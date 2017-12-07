Депутаты Нижнего Тагила утвердили прогнозный план приватизации на 2018 год (СПИСОК)

Депутаты Нижнетагильской гордумы одобрили прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год. В следующем году мэрия рассчитывает продать 28 объектов и получить от их реализации от 23 до 25 миллионов рублей.
Большая часть объектов — бывшие складские и офисные помещения на первом и цокольном этажах. Также в списке есть помещения, которые ранее занимали продуктовый магазин и пекарня, стоматологическая клиника, детский занимательный центр, диспетчерская и Свердловский областной центр исследования проблем гражданской обороны. В селе Покровское-1 продадут подвал, где ранее располагался клуб. Кроме того, планируется реализовать помещения на Газетной, 26, в которых ранее работали сотрудники управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики. В мэрии было принято решение перевести чиновников в здание бывшей гостиницы «Северный Урал» на Ленина.
Прогнозный план
приватизации муниципального имущества на 2018 год
|
№ п. п.
|
Наименование объекта (назначение)
|
Адрес
|
Площадь кв. м.
|
Год постройки
|
Степень износа %
|
1.
|
Нежилое помещение, этаж: доколь, кадастровый номер 66:56:0111020:1921
|
улица Газетная, 43
|
262
|
1975
|
36
|
2.
|
Нежилое помещение, этаж: 1, кадастровый номер 66:56:0204012:3492
|
улица Бобкова, 14а
|
16,8
|
1995
|
0
|
3.
|
Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер 66:56:0402011:1042
|
улица Юности, 1Б
|
185,3
|
1999
|
11
|
4.
|
Нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0208004:5052
|
улица
Ульяновская, 42
|
245,5
|
1968
|
34
|
5.
|
Нежилое помещение,
этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0207006:1174
|
улица Индивидуальная, 7
|
67,1
|
1972
|
16
|
6.
|
Нежилое помещение,
этаж 1, кадастровый номер 66:56:0402011:398
|
улица Окунева, 13
|
216,5
|
1957
|
33
|
7.
|
Нежилое помещение, этаж 1, кадастровый номер 66:56:0404001:3001
|
улица Юности,
2а корпус 1
|
178,1
|
1989
|
30
|
8.
|
Нежилое помещение, этаж 1, кадастровый номер 66:56:0402011:1042
|
улица Юности, 1Б
|
185,3
|
1979
|
29
|
9.
|
Нежилое помещение № 27,
этане 3, кадастровый номер 66:56:0402011:1316
|
проспект Вагоностроителей, 2
|
16,1
|
1949
|
35
|
10.
|
Нежилое помещение № 1,
этаж 4, кадастровый номер 66:56:0402011:1270
|
проспект Вагоностроителей,2
|
16,4
|
1949
|
35
|
11.
|
Нежилое помещение № 22, этаж 4, кадастровый номер 66:56:0402011:1271
|
проспект Вагоностроителей, 2
|
15,9
|
1949
|
35
|
12.
|
Нежилое помещение
№№ 6-8,34, этаж: подвал
|
проспект Ленинградский,13
|
59,1
|
1962
|
43
|
13.
|
Нежилое помещение
№№ 26, 30, 32, 33, 38, 39, этаж: подвал
|
проспект Ленинградский, 13
|
118,7
|
1962
|
43
|
14.
|
Нежилое помещение, кадастровый номер 66:56:0000000:20201
|
улица Патона ГСК
«Спутник», гаражный бокс № 4
|
36
|
не
установлен
|
не
установлен
|
15.
|
Нежилое помещение, кадастровый номер 66:56:0000000:20323
|
улица Патона ГСК «Спутник», гаражный бокс №52
|
36
|
не
установлен
|
не
установлен
|
16.
|
Нежилое помещение,
этаж 1, кадастровый номер 66:56:0110001:783
|
улица Газетная, 26
|
55
|
1970
|
32
|
17.
|
Нежилое помещение,
этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0601011:1085
|
улица Газетная, 22
|
26,9
|
1968
|
43
|
18.
|
Нежилое помещение,
этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0601011:1093
|
улица Газетная, 22
|
9,1
|
1968
|
43
|
19.
|
Нежилое помещение,
этаж 1, кадастровый номер 66:56:0113010:419
|
Черноисточинское шоссе, 7/2
|
34,2
|
1978
|
не
установлен
|
20.
|
Нежилое помещение № 1, 02 этаж 1
|
село Покровское-1
|
132,1
|
не
установлен
|
40
|
21.
|
Нежилое помещение этаж: подвал, 1,2, кадастровый номер 66:19:0101004:7
|
село Покровское-1
|
1 343,7
|
не
установлен
|
не
установлен
|
22.
|
Нежилое помещение, этаж: подвал, кадастровый номер 66:56:0109011:1240
|
проспект Ленина, 59
|
51,1
|
1953
|
31
|
23.
|
Нежилое помещение № 40, этаж подвал
|
улица Азовская, 4
|
5,2
|
1971
|
.33
|
24.
|
Нежилое помещение
№№ 19-26 этаж 1, №№ 12-19 этаж 2
|
улица Крупской, 16
|
265,1
|
1964
|
45
|
25.
|
Нежилое помещение,
№№ 1,20-24 этаж 2
|
улица Крупской, 16
|
175,5
|
1964
|
45
|
26.
|
Нежилое помещение
№№ 35, 37 этаж 1, №№ 1-15,28, 31-33 этаж 2
|
улица Газетная, 26
|
171,1
|
1970
|
32
|
27.
|
Нежилое одноэтажное здание литер Е
|
улица Горняка, 1
|
12,1
|
не
установлен
|
40
|
28.
|
Нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0207006:292
|
улица Гвардейская, 39
|
897,9
|
1971
|
31
В 2018 году в мэрии надеются получить от продажи материальных и нематериальных активов 244,7 миллиона рублей, ещё 681,7 миллиона рублей — от использования государственного и муниципального имущества (в 2017 запланировано получение лишь 227,4 млн рублей). За счёт чего планируется трёхкратный рост доходов от использования имущества в бюджете, не уточняется. Счётная палата города неоднократно высказывала сомнения по поводу обоснованности планируемых доходов от реализации муниципального имущества. В 2016-м чиновники рассчитывали получить от продажи материальных и нематериальных активов более 740 миллионов рублей, однако на конец года исполнение составило лишь 39,5%.
До конца этого года чиновники планируют продать на торгах 100-процентную долю в ООО «Тагилкнига». Сеть муниципальных книжных магазинов пустят с молотка 28 декабря с начальной ценой лота 61,2 миллиона рублей. Сохранит ли бывший МУП профиль, неизвестно. Владельцем «Тагилкниги» станет тот, кто предложит за неё большую сумму.
Напомним, в этом году администрация города также хотела продать 932 объекта сетей газоснабжения общей протяжённостью свыше 206,2 км. В ноябре Ленинский районный суд признал незаконным решение депутатов Нижнетагильской гордумы шестого созыва о включении сетей газоснабжения в прогнозный план приватизации на 2017 год.