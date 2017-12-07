Депутаты Нижнего Тагила утвердили прогнозный план приватизации на 2018 год (СПИСОК)

Депутаты Нижнетагильской гордумы одобрили прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год. В следующем году мэрия рассчитывает продать 28 объектов и получить от их реализации от 23 до 25 миллионов рублей.

Большая часть объектов — бывшие складские и офисные помещения на первом и цокольном этажах. Также в списке есть помещения, которые ранее занимали продуктовый магазин и пекарня, стоматологическая клиника, детский занимательный центр, диспетчерская и Свердловский областной центр исследования проблем гражданской обороны. В селе Покровское-1 продадут подвал, где ранее располагался клуб. Кроме того, планируется реализовать помещения на Газетной, 26, в которых ранее работали сотрудники управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики. В мэрии было принято решение перевести чиновников в здание бывшей гостиницы «Северный Урал» на Ленина.

Прогнозный план

приватизации муниципального имущества на 2018 год

№ п. п. Наименование объекта (назначение) Адрес Площадь кв. м. Год постройки Степень износа % 1. Нежилое помещение, этаж: доколь, кадастровый номер 66:56:0111020:1921 улица Газетная, 43 262 1975 36 2. Нежилое помещение, этаж: 1, кадастровый номер 66:56:0204012:3492 улица Бобкова, 14а 16,8 1995 0 3. Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер 66:56:0402011:1042 улица Юности, 1Б 185,3 1999 11 4. Нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0208004:5052 улица Ульяновская, 42 245,5 1968 34 5. Нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0207006:1174 улица Индивидуальная, 7 67,1 1972 16 6. Нежилое помещение, этаж 1, кадастровый номер 66:56:0402011:398 улица Окунева, 13 216,5 1957 33 7. Нежилое помещение, этаж 1, кадастровый номер 66:56:0404001:3001 улица Юности, 2а корпус 1 178,1 1989 30 8. Нежилое помещение, этаж 1, кадастровый номер 66:56:0402011:1042 улица Юности, 1Б 185,3 1979 29 9. Нежилое помещение № 27, этане 3, кадастровый номер 66:56:0402011:1316 проспект Вагоностроителей, 2 16,1 1949 35 10. Нежилое помещение № 1, этаж 4, кадастровый номер 66:56:0402011:1270 проспект Вагоностроителей,2 16,4 1949 35 11. Нежилое помещение № 22, этаж 4, кадастровый номер 66:56:0402011:1271 проспект Вагоностроителей, 2 15,9 1949 35 12. Нежилое помещение №№ 6-8,34, этаж: подвал проспект Ленинградский,13 59,1 1962 43 13. Нежилое помещение №№ 26, 30, 32, 33, 38, 39, этаж: подвал проспект Ленинградский, 13 118,7 1962 43 14. Нежилое помещение, кадастровый номер 66:56:0000000:20201 улица Патона ГСК «Спутник», гаражный бокс № 4 36 не установлен не установлен 15. Нежилое помещение, кадастровый номер 66:56:0000000:20323 улица Патона ГСК «Спутник», гаражный бокс №52 36 не установлен не установлен 16. Нежилое помещение, этаж 1, кадастровый номер 66:56:0110001:783 улица Газетная, 26 55 1970 32 17. Нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0601011:1085 улица Газетная, 22 26,9 1968 43 18. Нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0601011:1093 улица Газетная, 22 9,1 1968 43 19. Нежилое помещение, этаж 1, кадастровый номер 66:56:0113010:419 Черноисточинское шоссе, 7/2 34,2 1978 не установлен 20. Нежилое помещение № 1, 02 этаж 1 село Покровское-1 132,1 не установлен 40 21. Нежилое помещение этаж: подвал, 1,2, кадастровый номер 66:19:0101004:7 село Покровское-1 1 343,7 не установлен не установлен 22. Нежилое помещение, этаж: подвал, кадастровый номер 66:56:0109011:1240 проспект Ленина, 59 51,1 1953 31 23. Нежилое помещение № 40, этаж подвал улица Азовская, 4 5,2 1971 .33 24. Нежилое помещение №№ 19-26 этаж 1, №№ 12-19 этаж 2 улица Крупской, 16 265,1 1964 45 25. Нежилое помещение, №№ 1,20-24 этаж 2 улица Крупской, 16 175,5 1964 45 26. Нежилое помещение №№ 35, 37 этаж 1, №№ 1-15,28, 31-33 этаж 2 улица Газетная, 26 171,1 1970 32 27. Нежилое одноэтажное здание литер Е улица Горняка, 1 12,1 не установлен 40 28. Нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0207006:292 улица Гвардейская, 39 897,9 1971 31

В 2018 году в мэрии надеются получить от продажи материальных и нематериальных активов 244,7 миллиона рублей, ещё 681,7 миллиона рублей — от использования государственного и муниципального имущества (в 2017 запланировано получение лишь 227,4 млн рублей). За счёт чего планируется трёхкратный рост доходов от использования имущества в бюджете, не уточняется. Счётная палата города неоднократно высказывала сомнения по поводу обоснованности планируемых доходов от реализации муниципального имущества. В 2016-м чиновники рассчитывали получить от продажи материальных и нематериальных активов более 740 миллионов рублей, однако на конец года исполнение составило лишь 39,5%.

До конца этого года чиновники планируют продать на торгах 100-процентную долю в ООО «Тагилкнига». Сеть муниципальных книжных магазинов пустят с молотка 28 декабря с начальной ценой лота 61,2 миллиона рублей. Сохранит ли бывший МУП профиль, неизвестно. Владельцем «Тагилкниги» станет тот, кто предложит за неё большую сумму.

Напомним, в этом году администрация города также хотела продать 932 объекта сетей газоснабжения общей протяжённостью свыше 206,2 км. В ноябре Ленинский районный суд признал незаконным решение депутатов Нижнетагильской гордумы шестого созыва о включении сетей газоснабжения в прогнозный план приватизации на 2017 год.