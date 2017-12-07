Депутаты Нижнего Тагила утвердили прогнозный план приватизации на 2018 год (СПИСОК)

07.12.2017 12:20

Депутаты Нижнетагильской гордумы одобрили прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год. В следующем году мэрия рассчитывает продать 28 объектов и получить от их реализации от 23 до 25 миллионов рублей.

Большая часть объектов — бывшие складские и офисные помещения на первом и цокольном этажах. Также в списке есть помещения, которые ранее занимали продуктовый магазин и пекарня, стоматологическая клиника, детский занимательный центр, диспетчерская и Свердловский областной центр исследования проблем гражданской обороны. В селе Покровское-1 продадут подвал, где ранее располагался клуб. Кроме того, планируется реализовать помещения на Газетной, 26, в которых ранее работали сотрудники управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики. В мэрии было принято решение перевести чиновников в здание бывшей гостиницы «Северный Урал» на Ленина.

Прогнозный план

приватизации муниципального имущества на 2018 год

№ п. п.

Наименование объекта (назначение)

Адрес

Площадь кв. м.

Год постройки

Степень износа %

1.

Нежилое помещение, этаж: доколь, кадастровый номер 66:56:0111020:1921

улица Газетная, 43

262

1975

36

2.

Нежилое помещение, этаж: 1, кадастровый номер 66:56:0204012:3492

улица Бобкова, 14а

16,8

1995

0

3.

Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер 66:56:0402011:1042

улица Юности, 1Б

185,3

1999

11

4.

Нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0208004:5052

улица

Ульяновская, 42

245,5

1968

34

5.

Нежилое помещение,

этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0207006:1174

улица Индивидуальная, 7

67,1

1972

16

6.

Нежилое помещение,

этаж 1, кадастровый номер 66:56:0402011:398

улица Окунева, 13

216,5

1957

33

7.

Нежилое помещение, этаж 1, кадастровый номер 66:56:0404001:3001

улица Юности,

2а корпус 1

178,1

1989

30

8.

Нежилое помещение, этаж 1, кадастровый номер 66:56:0402011:1042

улица Юности, 1Б

185,3

1979

29

9.

Нежилое помещение № 27,

этане 3, кадастровый номер 66:56:0402011:1316

проспект Вагоностроителей, 2

16,1

1949

35

10.

Нежилое помещение № 1,

 этаж 4, кадастровый номер 66:56:0402011:1270

проспект Вагоностроителей,2

16,4

1949

35

11.

Нежилое помещение № 22, этаж 4, кадастровый номер 66:56:0402011:1271

проспект Вагоностроителей, 2

15,9

1949

35

12.

Нежилое помещение

№№ 6-8,34, этаж: подвал

проспект Ленинградский,13

59,1

1962

43

13.

Нежилое помещение

№№ 26, 30, 32, 33, 38, 39, этаж: подвал

проспект Ленинградский, 13

118,7

1962

43

14.

Нежилое помещение, кадастровый номер 66:56:0000000:20201

улица Патона ГСК

«Спутник», гаражный бокс № 4

36

не

установлен

не

установлен

15.

Нежилое помещение, кадастровый номер 66:56:0000000:20323

улица Патона ГСК «Спутник», гаражный бокс №52

36

не

установлен

не

установлен

16.

Нежилое помещение,

 этаж 1, кадастровый номер 66:56:0110001:783

улица Газетная, 26

55

1970

32

17.

Нежилое помещение,

этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0601011:1085

улица Газетная, 22

26,9

1968

43

18.

Нежилое помещение,

этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0601011:1093

улица Газетная, 22

9,1

1968

43

19.

Нежилое помещение,

 этаж 1, кадастровый номер 66:56:0113010:419

Черноисточинское шоссе, 7/2

34,2

1978

не

установлен

20.

Нежилое помещение № 1, 02 этаж 1

село Покровское-1

132,1

не

установлен

40

21.

Нежилое помещение этаж: подвал, 1,2, кадастровый номер 66:19:0101004:7

село Покровское-1

1 343,7

не

установлен

не

установлен

22.

Нежилое помещение, этаж: подвал, кадастровый номер 66:56:0109011:1240

проспект Ленина, 59

51,1

1953

31

23.

Нежилое помещение № 40, этаж подвал

улица Азовская, 4

5,2

1971

.33

24.

Нежилое помещение

№№ 19-26 этаж 1, №№ 12-19 этаж 2

улица Крупской, 16

265,1

1964

45

25.

Нежилое помещение,

№№ 1,20-24 этаж 2

улица Крупской, 16

175,5

1964

45

26.

Нежилое помещение

 №№ 35, 37 этаж 1, №№ 1-15,28, 31-33 этаж 2

улица Газетная, 26

171,1

1970

32

27.

Нежилое одноэтажное здание литер Е

улица Горняка, 1

12,1

не

установлен

40

28.

Нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0207006:292

улица Гвардейская, 39

897,9

1971

31

В 2018 году в мэрии надеются получить от продажи материальных и нематериальных активов 244,7 миллиона рублей, ещё 681,7 миллиона рублей — от использования государственного и муниципального имущества (в 2017 запланировано получение лишь 227,4 млн рублей). За счёт чего планируется трёхкратный рост доходов от использования имущества в бюджете, не уточняется. Счётная палата города неоднократно высказывала сомнения по поводу обоснованности планируемых доходов от реализации муниципального имущества. В 2016-м чиновники рассчитывали получить от продажи материальных и нематериальных активов более 740 миллионов рублей, однако на конец года исполнение составило лишь 39,5%.

До конца этого года чиновники планируют продать на торгах 100-процентную долю в ООО «Тагилкнига». Сеть муниципальных книжных магазинов пустят с молотка 28 декабря с начальной ценой лота 61,2 миллиона рублей. Сохранит ли бывший МУП профиль, неизвестно. Владельцем «Тагилкниги» станет тот, кто предложит за неё большую сумму.

Напомним, в этом году администрация города также хотела продать 932 объекта сетей газоснабжения общей протяжённостью свыше 206,2 км. В ноябре Ленинский районный суд признал незаконным решение депутатов Нижнетагильской гордумы шестого созыва о включении сетей газоснабжения в прогнозный план приватизации на 2017 год.

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