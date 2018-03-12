«Тагилкнигу» продали за 70 миллионов рублей. «Часть магазинов придётся закрыть»

Сегодня, 12 марта, состоялись торги по продаже ООО «Тагилкнига». Бывший МУП ушёл с молотка за 70 млн 393 тысячи рублей при стартовой цене 61,2 млн рублей. Победителем торгов стал местный предприниматель Александр Качурин, который 28 декабря снялся с аукциона за несколько часов до его начала.

Как рассказал АН «Между строк» бизнес-партнёр Качурина, владелец сети аптек «03» Игорь Кохман, на этот раз банк одобрил предпринимателям кредит на покупку «Тагилкниги». По словам Кохмана, управлять имущественным комплексом будет Качурин, но бизнесмены уже имеют предварительный план по его развитию.

«Планы приблизительные, но они есть. Мы ещё до аукциона встречались с директором “Тагилкниги” Екатериной Фазлиевой, которая давала рекомендации по объектам. Часть магазинов придётся закрыть, надо смотреть их убыток. На Северном, наверное, оставим прибыльный магазин, Фазлиева очень просила сохранить бывший “Букинист” на Вязовской и “Знание” на Пархоменко. В Дзержинском районе и на Первомайской очень большие площади, там мы будем уменьшать магазины, искать арендаторов. Конечно, это будет не ликёроводочная продукция, а что-то сочетающееся с книжной деятельностью — детский центр, например, или медицинский», — прокомментировал АН «Между строк» Игорь Кохман.

Также бизнесмен уточнил, что у общества до сих пор не оформлено право собственности на объекты (они находятся на праве хозяйственного ведения). По словам Кохмана, чиновники не смогли изыскать на процедуру деньги, расходы в размере 325 тысяч рублей возьмут на себя новые собственники.

ООО «Тагилкнига» было выставлено на продажу в конце ноября за 61,2 млн рублей. Обществу принадлежит почти 3 тысячи кв. метров торговых и складских площадей, в том числе известные многим поколениям тагильчан магазины «Книжный мир» на улице Первомайской, «Знание» на Пархоменко, бывший «Букинист» на Ленина — Вязовской, книжный на проспекте Дзержинского.

До октября 2017 года «Тагилкнига» была муниципальным унитарным предприятием (МУП), работавшим последние годы с убытком в 2–5 млн рублей в год. Тем не менее чиновники не смогли с первого раза убедить депутатов гордумы в необходимости приватизации легендарной сети. Местные парламентарии одобрили продажу только после осмотра комплекса, а также заявления вице-мэра Владислава Пинаева, что потенциальным покупателем является екатеринбургская сеть «Живое слово» (компания «Люмна»), которая сохранит действующий профиль «Тагилкниги». Позже гендиректор «Люмны» Сергей Рухлов заявил АН «Между строк», что не вёл переговоров о покупке тагильской сети и не планирует участвовать в аукционе.

Первый аукцион 28 декабря был сорван за несколько часов до начала — двое из трёх участников отозвали свои заявки. Предприниматель Андрей Уткин обвинил их в сговоре, но позже бизнесмены завили, что не смогли получить на покупку банковский кредит из-за неоформленного права собственности на объекты общества.