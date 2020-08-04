Мэрия Нижнего Тагила отменила салют в честь Дня города из-за коронавируса

Тагильская мэрия решила не запускать салют в честь празднования 298-летия города, которое жители будут отмечать уже в это воскресенье, 9 августа. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе администрации города. Фейерверк могут перенести на начало сентября, когда будет отмечаться 100-летие танкостроения, или даже на декабрь — на празднование Нового года. Решение обусловлено сложной эпидемиологической ситуацией из-за большого количества больных коронавирусом в Нижнем Тагиле. При этом в июле, в разгар пандемии новой инфекции, в городе было организовано два фейерверка.

Напомним, в этом году в День города не состоятся традиционные массовые гуляния, празднование будет перенесено в онлайн из-за пандемии коронавируса. При этом чествования тагильчан, получивших звания «Почётный гражданин города» и награду «За заслуги перед городом», состоятся. Награждения пройдут с ограниченным составом участников в зале Демидовской дачи.

Артисты Нижнетагильского драматического театра уже работают над онлайн-марафоном детских спектаклей Театрград. Нижнетагильская филармония проведёт с 1 по 8 августа виртуальный концерт-марафон «Дню города посвящается». В соцсетях учреждения всю неделю будут появляться номера виртуальной концертной программы.