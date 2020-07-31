Нижнетагильская филармония проведёт виртуальный концерт-марафон в канун Дня города

С 1 по 8 августа Нижнетагильская филармония проведёт виртуальный концерт-марафон «Дню города посвящается». В соцсетях учреждения всю неделю будут появляться номера виртуальной концертной программы.

Любителей музыки ждёт встреча с тремя коллективами в составе ансамблей. Прозвучат как хорошо знакомые тагильчанам произведения, так и несколько пьес современных композиторов, притом некоторые — в исполнении авторов, рассказали в филармонии. Видеовыступления были записаны в разных городских локациях в середине июля после того, как губернатор разрешил творческим коллективам региона репетировать.



Артисты соблюдают дистанцию на репетициях



Напомним, в этом году в День города не состоятся традиционные массовые гуляния, празднование будет перенесено в онлайн из-за пандемии коронавируса. На 9 августа запланирован праздничный салют.