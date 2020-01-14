Мэрия Нижнего Тагила опубликовала список главных инвестиционных объектов на 2020 год

Мэрия Нижнего Тагила утвердила план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на 2020 год. Этот план создаётся «в целях создания положительного инвестиционного климата и проведения технологической и инфраструктурной модернизации муниципального образования город Нижний Тагил», говорится в постановлении.

В списке 24 объекта, которые предстоит построить, отреставрировать или начать возводить уже в наступившем году. Там же указаны стоимость работ, принадлежность к различным государственным, областным или муниципальным программам, источники финансирования и стадия реализации проектов.

Возглавляет план строительство моста через Нижнетагильский пруд за 4 млрд рублей, которое должно завершиться в 2022 году. Уточняется, что на 2020 год установлен лимит — 998 млн рублей.

На 2-м месте — реконструкция канализационного коллектора, водовода, строительство КНС на территории парка «Народный-2» за 226 с лишним миллионов рублей из местного бюджета. Отмечается, что на данный момент объект прошёл госэкспертизу.

На 3-м месте — предпроектные работы по строительству инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная», проект должен быть реализован до 2024 года. В 2020 году на начало реализации этого проекта предусмотрено почти 118 млн рублей. Строительство предусмотрено в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Далее в плане 4-е и 5-е место соответственно у строительства водовода с установкой водоразборных колонок по ул. Кушвинской и у капитального ремонта гидротехнического сооружения «Плотина» в посёлке Уралец.

6-я позиция — капитальный ремонт гидротехнических сооружений на Верхне-Выйском водохранилище за 200 млн рублей (местный и областной бюджеты разделят финансирование поровну) до 2023 года. Проект находится на стадии прохождения государственной экспертизы. И 7-я позиция в плане — продолжение ремонта ГТС на Черноисточинском водохранилище с пометкой «выявлены дополнительные работы».

Есть в плане пункты, посвящённые строительству и реконструкции повысительных насосных станций на Гальянке.

Важная 10-я позиция — этапы строительства объектов обработки, накопления и захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории города (куда входят полигон твёрдых коммунальных отходов, мусоросортировочный комплекс, комплекс по выделению твёрдых коммунальных отходов из снежных масс, 191 площадка накопления твёрдых коммунальных отходов, 2 существующих полигона, подлежащих реконструкции). Общая стоимость проекта, реализация которого должна быть завершена к 2022 году, — 4 млрд рублей. Напомним, ещё в 2018 году мэрия заключила концессионное соглашение по строительству мусоросортировочного комплекса с «Облкоммунэнерго». Основные объекты концессии — новый полигон и мусоросортировочный комплекс, которые планируется разместить рядом с существующим Кушвинским полигоном. Их производительность составит не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Полигон будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу. Ввод полигона и мусоросортировочного комплекса в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2020 года. «Облкоммунэнерго» также обязуется провести реконструкцию и последующую рекультивацию двух существующих городских полигонов общей площадью 20 га. На окраине Кирпичного посёлка появится снегоплавильная установка, работающая на газовом топливе. Станция должна начать работать в 2021 году. Концессия рассчитана на 29 лет. Инвесторы планируют заработать в итоге на сборе, транспортировке и утилизации отходов около 23 млрд рублей.

Свои места в инвестиционном плане заняли сразу пять детских садов — на Муринских прудах, в Запрудном, на Уральском проспекте, 32а, в Приречном районе, на улице Сланцевой.

Вошли в план и капитальные ремонты ГДДЮТ, «Дома Окуджавы», Молодёжного театра, Нижнетагильской филармонии, реконструкция Театра кукол, реставрация «Музея-завода истории развития техники чёрной металлургии».

Как отмечается в утверждённом плане, в 2020 году планируется разработка проектной документации на строительство центра культуры общей стоимостью работ 430 миллионов рублей.

Замыкает инвестиционный план строительство многофункционального легкоатлетического манежа на Вагонке. Отмечается, что проект проходит госэкспертизу. Строительство должно быть завершено к 2023 году. Общая стоимость проекта — 2,5 млрд рублей, большая часть из которых должна поступить из федерального бюджета.