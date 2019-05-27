«Строительство двух станций подготовки — это только первый этап». Нижний Тагил заявится в федеральную программу «Чистая вода»

Нижний Тагил заявится в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. Об этом мэр Владислав Пинаев сообщил сегодня на совещании по подведению итогов пилотных испытаний установки казанской компании «Миррико» по очистке воды из Черноисточинского, Верхне-Выйского и Тагильского прудов. В нём приняли участие специалисты Роспотребнадзора, «Водоканала» и «Миррико». Пинаев отметил, что без федеральных денег построить те же установки для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тыс. и 70 тыс. кубометров воды будет крайне сложно. Но для подачи заявки и получения финансовой поддержки необходимо разработать хороший проект, где будут чётко прописаны технология очистки воды, используемые реагенты и стоимость всех возможных затрат. Пока же нерешённым остаётся даже вопрос захоронения или утилизации шлама, который будет образовываться после очистки воды.

«Нам сегодня нужно, действуя всем вместе, определить тот механизм, ту технологию, которую мы будем применять в Нижнем Тагиле, — отметил Владислав Пинаев. — Нужно проработать вопрос детально, на всех уровнях, чтобы идти к губернатору, в Министерство энергетики и ЖКХ не с какой-то идеей, а с готовым продуктом — конкретным проектом. Хорошая русская поговорка — “семь раз отмерим, потом отрежем”. Лучше всё качественно сделать, войти в программу, реализовать проект и затем с чистой совестью отчитаться перед жителями города».

Представители «Миррико» предварительно оценили стоимость строительства «Западной» и «Южной» станций подготовки питьевой воды минимум в 4 млрд рублей. В ближайшее время глава города рассмотрит предложения по спасению Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов и от других иногородних специалистов. Это позволит подготовить проект и заявку на участие в программе «Чистая вода» более качественно.

«Здесь нет каких-то подводных камней, — подчеркнул глава Нижнего Тагила. — Чем больше структур мы сейчас вовлечём в обсуждение данной темы, тем оно будет более открытым. Вопрос очень серьёзный, непростой, финансово ёмкий и, самое главное, жизненно важный для города. Строительство двух станций водоподготовки — это только первый этап, начало большой работы по реализации многолетнего проекта. Ещё замена сетей необходима, и нужно будет думать, что с горячей водой делать».

Об итогах испытаний экспериментальной установки этой весной мэру рассказал директор дивизиона «Водные технологии и сервис» (ГК «Миррико») Андрей Герт. Он подчеркнул, что сотрудники компании брали пробы воды и работали с ними во время весеннего паводка. Это время считается одним из самых сложных периодов для водоочистки. Владислав Пинаев отметил, что у него к качеству использования технологии динамического осветления воды вопросов нет. Ранее АН «Между строк» сообщали в «Миррико», что данная технология показала свою эффективность на пилотных испытаниях. В заключении Роспотребнадзора отмечается, что «очищенная вода на выходе из установки полностью соответствует требованиям СанПиН» и безопасна для использования.

«Были отобраны две пробы из Нижнетагильского пруда, — сказала главврач Центра гигиены и эпидемиологии Елена Ромашина. — По ним у нас хорошие результаты — по мутности и перманганатной окисляемости. Но сделать какие-то окончательные выводы по ним сейчас невозможно. Должна быть согласована рабочая программа, которая предполагает собой взятие проб воды в определённые периоды времени. Вода в этом случае смотрится не только в рамках СанПиН, но и на гигиенические нормативы, поскольку химические технологии могут дать определённые последствия. Нужно реально оценить все риски, плюсы и минусы».

Площадка для экспериментальной установки была организована на территории ООО «Водоканал-НТ». Ежедневно через установку пропускалось около двух кубических метров воды, проводился входной и выходной лабораторный контроль её состава. По окончании каждого этапа технологи казанской компании составили соответствующие отчёты.

В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.

В мэрии Нижнего Тагила планировали спасти город от неблагоприятной экологической ситуации при помощи заключения концессионного соглашения по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов за 6,8 млрд рублей. Однако на концессию не заявилась ни одна компания-инвестор. Основными объектами соглашения, напомним, являлись «Западная» и «Южная» станции подготовки питьевой воды. Их необходимо реконструировать и оснастить современным оборудованием. Мощность планируемой к строительству «Западной» станции в районе Нижней Черемшанки должна составить 70 тысяч кубических метров в сутки, «Южной» в районе Горбуново — 60 тысяч кубических метров в сутки.