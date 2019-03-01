«Опробуем другую технологию». Мэр Нижнего Тагила прокомментировал отказ русско-венгерской компании от участия в спасении системы водоснабжения города

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал провал конкурса на право заключения концессии по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов. На концессию по спасению системы водоснабжения Нижнего Тагила за 6,8 млрд рублей не заявилась ни одна компания-инвестор, и конкурс признали несостоявшимся. Владислав Пинаев сегодня на брифинге для СМИ сообщил, что потенциальные инвесторы есть, но им нужно время, чтобы подготовить необходимую документацию.

«Ситуация интересная. Все говорят, что готовы заявиться, но просят перенести конкурс. Но если готовы заявиться — заявляйтесь, кто вам не давал столько времени отработать эту тему? Потенциальные инвесторы остаются те же самые, участники рынка сформированы. Не так много компаний, которые сегодня могут войти в этот проект и его реализовать. Компания должна быть финансово устойчивой, чтобы она могла кредитоваться в таких объёмах, а это даже не сотни миллионов рублей, более серьёзная сумма», — сказал Пинаев.

Ранее в АО «Уральская водная компания» журналисту МС сообщили, что в последней конкурсной документации «условия возврата финансовых вложений концессионера ухудшились по сравнению с начальными». Это, решили в компании, «сделало участие в конкурсе нецелесообразным для любого разумного инвестора».

«Удивительна их позиция, отказ от участия в конкурсе. Наверное, да, экономическая ситуация в стране меняется, деньги стали дорогими. Но руки мы не опускаем. Параллельно велась работа по применению другой технологии. Мы отрабатывали эту тему тоже с одной из известных, но уже российских компаний. Вопрос строительства станций водоочистки и водоподготовки для нашего города очень важен. К концу марта мы будем уже готовы показать первые результаты совместной работы. Они привезут экспериментальную установку. Мы опробуем новую технологию на Нижнетагильском пруду, Верхне-Выйском и Черноисточинском прудах. Сегодня в городе работают эксперты, кто они, я пока не могу сказать, это коммерческая тайна. Мы двигаемся по двум направлениям: либо снова разместимся, но предложим уже другие условия, либо доработаем имеющиеся условия — финансово-экономическую модель, сроки, технологию. Всё-таки мембранная технология — одна из самых дорогих в эксплуатации, и если у нас получится применить нечто другое, то этот вариант будет предложен губернатору. Поддержит нас — пойдём по этому пути», — сказал Пинаев.

Администрация Нижнего Тагила впервые объявила о проведении открытого конкурса в августе 2018 года. Создание и реализацию проекта по спасению системы водоснабжения города летом 2017 года инициировала именно российско-венгерская «Уральская водная компания» (УВК, 50% принадлежит «Будапештскому водоканалу»). В мэрии сообщали, что концессионное предложение будет находиться на рассмотрении до 24 апреля 2018 года, после чего с УВК заключат договор. Однако к борьбе за многомиллиардную концессию по очистке воды присоединились екатеринбургская «Объединённая теплоснабжающая компания» («дочка» АО «Облкоммунэнерго» миллиардеров Боброва и Бикова), аффилированная с «Российскими коммунальными системами» Виктора Вексельберга «НОВОГОР-Прикамье» из Перми и омский «Росводоканал-центр», входящий в ФПК «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Появление новых игроков вынудило тагильскую администрацию объявить конкурс на заключение концессионного соглашения и перенести мероприятия по спасению «загнивающих» Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов на более поздний срок.

В середине декабря 2018 года мэрия объявила новый конкурс на концессию по спасению системы водоснабжения города. Она исключила из технического задания строительство очистных сооружений канализации, снизив за счёт этого стоимость концессии более чем в два раза — с 16 млрд до 6,8 млрд рублей с НДС 20%.

«Мы сегодня более активно включились в процесс участия Нижнего Тагила в программе "Чистая вода". Это уменьшит нагрузку на областной бюджет, за счёт которого должен финансироваться проект, а также позволит реализовать его в более короткие сроки. Что ещё раз даёт надежду, что к 300-летию, 2022 году, мы данный проект реализуем», — отметил мэр Нижнего Тагила.

Основными объектами концессии сейчас являются «Западная» и «Южная» станции подготовки питьевой воды, они будут реконструированы и оснащены современным оборудованием. Мощность планируемой к строительству «Западной» станции в районе Нижней Черемшанки составит 70 тысяч кубических метров в сутки, «Южной» в районе Горбуново — 60 тысяч кубических метров в сутки. В состав технологической схемы очистки воды включены блоки коагуляции, мембранной ультрафильтрации, обеззараживания при помощи гипохлорита натрия.

В последние годы в водохранилище активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки. В ноябре 2018 года «Водоканал-НТ» понизил параметры качества подачи холодной воды из-за остановки системы водоподготовки до 31 марта 2019 года. Это было необходимо для очистки шламохранилища от накопившегося ила, а также проведения ремонтных работ. В прошлом году сотрудникам «Водоканала» на тарифные деньги удалось за время неработы системы водоподготовки капитально отремонтировать четвёртый отстойник (всего их пять, по 75 метров в длину), была сделана внутренняя гидроизоляция, в этом году планируется привести в порядок пятый отстойник. Сам шламонакопитель начали чистить только семь лет назад, после смены руководства предприятия, при этом функционирует он с 1971 года.