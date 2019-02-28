«Для разумного инвестора участие в конкурсе нецелесообразно». На концессию по спасению системы водоснабжения Нижнего Тагила за 6,8 млрд рублей не заявилась ни одна компания

На концессию по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов за 6,8 млрд рублей не заявилась ни одна компания-инвестор. Заявки от потенциальных инвесторов принимались до 27 февраля, их предложения должны были рассматриваться до июня. В пресс-службе тагильской мэрии АН «Между строк» подтвердили информацию о том, что конкурс на право заключения концессионного соглашения признан несостоявшимся. Это значит, что чиновники вновь перенесут сроки мероприятий по спасению системы водоснабжения Нижнего Тагила.

«Необходимо вновь вносить изменения в документацию. Есть новые интересные предложения, технические решения, их необходимо рассмотреть, и на это всё, конечно, нужно время. Когда уже будет заключено концессионное соглашение, сказать не могу, может, вообще через год, там ещё очень много работы. Да и условия так себе, нам это не очень выгодно», — рассказал АН «Между строк» один из потенциальных инвесторов.

В АО «Уральская водная компания» агентству сообщили, что в последней конкурсной документации «условия возврата финансовых вложений концессионера ухудшились по сравнению с начальными». Это, считают в компании, «делает участие в конкурсе нецелесообразным для любого разумного инвестора».

«“Уральская водная компания” не посчитала возможным принять участие в конкурсе, объявленном администрацией города в декабре 2018 года. 6 марта 2018 года компания уже подала заявку на право заключения концессии по модернизации очистных сооружений в Нижнем Тагиле в порядке частной инициативы, вне конкурсных процедур, и готова выступить единственным исполнителем по концессии. Компания заявляет о возможности инвестировать собственные средства и приступить к проектированию двух станций водоподготовки на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах», — отметили в УВК.

Администрация Нижнего Тагила впервые объявила о проведении открытого конкурса в августе этого года. Создание и реализацию проекта по спасению системы водоснабжения города летом 2017 года инициировала именно российско-венгерская «Уральская водная компания» (УВК, 50% принадлежит «Будапештскому водоканалу»). В мэрии сообщали, что концессионное предложение будет находиться на рассмотрении до 24 апреля 2018 года, после чего с УВК заключат договор. Однако к борьбе за многомиллиардную концессию по очистке воды присоединились екатеринбургская «Объединённая теплоснабжающая компания» («дочка» АО «Облкоммунэнерго» миллиардеров Боброва и Бикова), аффилированная с «Российскими коммунальными системами» Виктора Вексельберга «НОВОГОР-Прикамье» из Перми и омский «Росводоканал-центр», входящий в ФПК «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Появление новых игроков вынудило тагильскую администрацию объявить конкурс на заключение концессионного соглашения и перенести мероприятия по спасению «загнивающих» Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов на более поздний срок.

В середине декабря 2018 года мэрия объявила новый конкурс на концессию по спасению системы водоснабжения города. Она исключила из технического задания строительство очистных сооружений канализации, снизив за счёт этого стоимость концессии более чем в два раза — с 16 млрд рублей до 6,8 млрд с НДС 20%.

Основными объектами концессии сейчас являются «Западная» и «Южная» станции подготовки питьевой воды, они будут реконструированы и оснащены современным оборудованием. Мощность планируемой к строительству «Западной» станции в районе Нижней Черемшанки составит 70 тысяч кубических метров в сутки, «Южной» в районе Горбуново — 60 тысяч кубических метров в сутки. В состав технологической схемы очистки воды включены блоки коагуляции, мембранной ультрафильтрации, обеззараживания при помощи гипохлорита натрия.

В последние годы в водохранилище активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки. В ноябре 2018 года «Водоканал-НТ» понизил параметры качества подачи холодной воды из-за остановки системы водоподготовки до 31 марта 2019 года. Это было необходимо для очистки шламохранилища от накопившегося ила, а также проведения ремонтных работ. В прошлом году сотрудникам «Водоканала» на тарифные деньги удалось за время неработы системы водоподготовки капитально отремонтировать четвёртый отстойник (всего их пять, по 75 метров в длину), была сделана внутренняя гидроизоляция, в этом году планируется привести в порядок пятый отстойник. Сам шламонакопитель начали чистить только семь лет назад, после смены руководства предприятия, при этом функционирует он с 1971 года.