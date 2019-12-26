Строить мост через Тагильский пруд за 4 млрд рублей будет московская компания

Строить мост через Тагильский пруд и сопутствующую дорожную и инженерную инфраструктуру за 4 млрд рублей будет московская компания ООО «Альмакоргруп». Об этом сообщается на сайте госзакупок. Заявка организации стала единственной и соответствовала всем необходимым конкурсным требованиям. Поэтому именно с ней заключат муниципальный контракт. При этом ранее сообщалось о том, что строительством перехода интересуются минимум три крупные компании.

Мост возведут на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы и одобрение жителей города на публичных слушаниях. В 2020 году на создание перехода в местном бюджете предусмотрено около миллиарда рублей.

Ранее Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области приостановило конкурс по поиску компании-подрядчика для возведения перехода из-за жалобы одного из потенциальных участников процедуры. Екатеринбургская фирма ООО «Урал Контракт» обвинила Службу заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила в ограничении конкуренции и нарушении закона о контрактной системе и Гражданского кодекса РФ. Жалоба должна была рассматриваться сегодня, 26 декабря. Вероятно, доводы, изложенные в ней, были признаны несущественными. «Урал Контракт» был зарегистрирован только в октябре 2019 года и опыта строительства таких серьёзных сооружений, как мост через Тагильский пруд, не имеет. В то же время компания уже не раз писал жалобы на нарушения в конкурсной документации в ФАС, из-за чего срывалась процедура поиска подрядной организации.

Строительство моста через Тагильский пруд планируется начать в 2020 году. Он должен быть сделан к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Возведение новой транспортной артерии в городе активно поддерживает свердловский губернатор Евгений Куйвашев и ЕВРАЗ, который направит на эти цели 1,3 млрд рублей.

ООО «Альмакоргруп» зарегистрировано в сентябре 2005 года. Его основной деятельностью является строительство мостов и тоннелей. Гендиректором значится Алексей Афонский.

История бизнеса «Альмакоргруп» началась в 1991 году, когда было создано малое предприятие «Импульс М». В 2004 году компания расширила профиль, пополнив портфель заказами на строительство жилых домов, торговых центров, промышленных и складских объектов. В 2005 году в результате реструктуризации бизнеса появился новый бренд «Альмакор». Сейчас численность персонала составляет более 1500 человек. На счету компании «Альмакоргруп» строительство различных объектов в Москве, Московской области, Тверской, Рязанской и Новгородской области, Республике Мордовия, Пермском крае. Организация занималась возведением 28 надземных и подземных пешеходных мостовых переходов.