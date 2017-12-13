Мэрия Нижнего Тагила хочет ликвидировать провальное муниципальное агентство АРИС

Тагильские чиновники планируют ликвидировать Агентство рекламно-информационного содействия (АРИС), с которым связаны многочисленные скандалы и прокурорские проверки.

Накануне, 12 декабря, начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова попросила депутатов думской комиссии по самоуправлению утвердить проект внесения изменений в положение своего управления. К полномочиям органа официально добавили «регулирование отношений, возникающих в области распространения наружной рекламы на территории Нижнего Тагила». В перечень функций управления также были внесены изменения. Теперь его сотрудники вместо АРИС будут выдавать предписания о демонтаже рекламных конструкций. Составлять схему размещения щитов и световых коробов, а также выдавать разрешения на их установку тоже будут в управлении.

Новое положение начнёт действовать с 1 апреля 2018 года, все полномочия Агентства рекламно-информационного содействия будут переданы управлению муниципального имущества. До этого момента в мэрии решат, «нужен АРИС или не нужен и что с ним дальше делать». Если агентство ликвидируют, необходимо будет провести конкурсные процедуры и переоформить все договоры аренды. Сейчас в схеме размещения рекламных конструкций чуть более 900 объектов, при этом более 400 мест из них, по словам Михайловой, не разыграно.

Напомним, депутаты НТГД прошлого созыва сами не раз просили чиновников ликвидировать провальное агентство.

«Это в любом случае должно было рано или поздно произойти, потому что были претензии к законному существованию и работе организации, явные нарушения. Результат ближайших выборов в принципе понятен, не потребуется таких усилий, как на местных выборах. АРИС свои задачи выполнил и теперь его можно по-тихому закрыть, чтобы очередные претензии к его работе не посыпались», — говорит бывший депутат НТГД Вячеслав Горячкин.

Депутаты думской комиссии по самоуправлению одобрили проект внесения изменений в положение управления муниципальным имуществом. В конце декабря его рассмотрят на очередном заседании гордумы.

Агентство рекламно-информационного содействия было создано весной 2014-го в том числе для наведения порядка на рынке рекламы в Нижнем Тагиле. Руководитель аппарата администрации и куратор рекламного рынка Андрей Ленда обещал депутатам НТГД, что создание МБУ «АРИС» позволит заработать городу сотни миллионов рублей. По факту в городскую казну от рекламы за три года поступили лишь крохи, за это время АРИС прославился лишь работой по выявлению и демонтажу незаконной рекламы. При этом характер договорных отношений между рекламными фирмами и агентством держался в секрете даже от депутатов гордумы. Менее чем через два года после своего создания МБУ «АРИС» сменило тип учреждения.

«Раньше это было муниципальное бюджетное учреждение, а стало автономное, — возмущался тогда председатель думской комиссии по бюджету Олег Бахтеев. — Зачем это делается? Развиваться? Развивайтесь на другой поляне. Зачем так сложно сделали всё? Кому-то всё понятно, конечно. Есть места под рекламу специальные, более прозрачной схемы не предусматривается, чтобы деньги поступили в бюджет города. Нет, создаётся какая-то прокладка, потом ещё, наверное, будут какие-то шаги… Окажется, что это уже не городские точки. Через суд докажут, что это собственность именно автономного учреждения. Город опять останется в стороне. У нас было такое, когда в оперативное управление "Водоканала" отдали содержание дорог. Результат известен. Схемы одни и те же, только предметы разные».

Напомним, в феврале 2017 года Ленинская прокуратура Нижнего Тагила провела проверку по материалам АН «Между строк» о нарушениях администрацией города в сфере наружной рекламы. Инициатором проверки по сообщениям СМИ стали депутаты Нижнетагильской гордумы. Надзорный орган при поддержке ФСБ произвёл выемку части документов агентства. Как выяснилось, в 2015-2016 годах АРИС в обход требований законодательства заключил договоры «на размещение и распространение рекламы» с компаниями ООО «Креатив», ООО «Развитие» и ООО «Гэллери Сервис». Свердловская УФАС потребовала от мэрии в срок до 15 июня принять меры для прекращения нарушения закона — совмещения АРИСом функций органа местного самоуправления в сфере наружной рекламы.

АН «Между строк» неоднократно писало, что рынок наружки Нижнего Тагила делят два крупных игрока — агентства «Ником Реклама» и Gallery. Несмотря на критику чиновников финансово-экономического блока администрации, депутатов гордумы и СМИ, куратор рекламного рынка Андрей Ленда долгое время уходил от ответа на закономерные вопросы: на каком основании данные фирмы размещают сотни билбордов и почему бюджет не получает от этого доход. «Ником Реклама» и Gallery монополизировали рекламный рынок ещё во времена мэрства Николая Диденко. Последние разрешения на установку щитов истекли ещё в 2012 году, примерно в это же время поменялось законодательство, в связи с чем городские рекламные места должны были быть разыграны на открытом аукционе. После избрания мэром Сергея Носова управление муниципального имущества (УМИ) в 2013 году начало подготовку к конкурсам, но ни в этом, ни в последующих годах аукционы на аренду муниципальной земли для размещения конструкций так и не были объявлены. Вместо этого с 2015 года «Ником Реклама», а затем и другие фирмы начали безвозмездно передавать щиты в собственность города. УМИ должно было конструкции демонтировать и разыграть землю на аукционах, но не сделало этого и передало билборды в оперативное управление уже созданному к тому моменту АРИСу. «Ником Реклама», Gallery и ещё несколько маленьких компаний продолжили пользоваться щитами, зарабатывая на этом десятки миллионов рублей. Бюджет города не получал от них ни копейки, а характер договорных отношений между рекламными фирмами и АРИСом держался в секрете даже от депутатов гордумы.