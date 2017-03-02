Агентство Ленды передало «за копейки» сотни рекламных щитов фирмам подчинённых хозяина «Ником Рекламы». Прокуратура и ФСБ раскрыли нелегальную схему работы рынка тагильской наружки

Ленинская прокуратура Нижнего Тагила закончила проверку в отношении МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС), курируемого руководителем аппарата администрации города Андреем Лендой. Как писало АН «Между строк», проверка была инициирована спикером гордумы Александром Масловым, который в числе других депутатов неоднократно критиковал мэрию за отсутствие в городском бюджете доходов от наружной рекламы. Аналогичную проверку по публикациям нашего агентства прокуратуру просил провести руководитель СУ СК РФ по Свердловской области Валерий Задорин. Подробности – в нашем материале.

Спустя три года после создания АРИСа прокуратура выяснила, почему бюджет города не получает доходов от многочисленных рекламных конструкций. АН «Между строк» неоднократно писало, что рынок наружки Нижнего Тагила делят два крупных игрока – агентства «Ником Реклама» и Gallery. Несмотря на критику чиновников финансово-экономического блока администрации, депутатов гордумы и СМИ, куратор рекламного рынка Андрей Ленда долгое время уходил от ответа на закономерные вопросы: на каком основании данные фирмы размещают сотни билбордов и почему бюджет не получает от этого доход. «Ником Реклама» и Gallery монополизировали рекламный рынок ещё во времена мэрства Николая Диденко. Последние разрешения на установку щитов истекли ещё в 2012 году, примерно в это же время поменялось законодательство, в связи с чем городские рекламные места должны были быть разыграны на открытом аукционе.

После избрания мэром Сергея Носова управление муниципального имущества (УМИ) в 2013 году начало подготовку к конкурсам, но ни в этом, ни в последующих годах аукционы на аренду муниципальной земли для размещения конструкций так и не были объявлены. Вместо этого с 2015 года «Ником Реклама», а затем и другие фирмы начали безвозмездно передавать щиты в собственность города. УМИ должно было конструкции демонтировать и разыграть землю на аукционах, но не сделало этого и передало билборды в оперативное управление уже созданному к тому моменту АРИСу. «Ником Реклама», Gallery и ещё несколько маленьких компаний продолжили пользоваться щитами, зарабатывая на этом десятки миллионов рублей. Бюджет города не получал от них ни копейки, а характер договорных отношений между рекламными фирмами и АРИСом держался в секрете даже от депутатов гордумы.

После обращения спикера в прокуратуру надзорный орган при поддержке ФСБ произвёл выемку части документов агентства Андрея Ленды. Как выяснилось, в 2015-2016 годах АРИС заключил договоры «на размещение и распространение рекламы» с компаниями ООО «Креатив», ООО «Развитие» и ООО «Гэллери Сервис».

«Договоры заключены в обход требований законодательства о рекламе, о защите конкуренции по проведению торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», – говорится в ответе Ленинской прокуратуры по результатам проверки.

Как стало известно АН «Между строк», договоры с компаниями заключены АРИСом сроком на 10 лет без всяких конкурсов. При этом цены в контрактах указаны «договорные», их экономическое обоснование и методики расчёта отсутствуют. О нарушении законов о рекламе и конкуренции знали несколько сотрудников администрации, согласовавших прейскурант АРИСа.

«В месяц за один щит АРИС получает копейки – примерно 5 тысяч рублей. Откуда они взяли эти цены – неизвестно, но прейскурант был подписан начальником финуправления Мариной Кудрявцевой и начальником УМИ Мариной Михайловой. Разумеется, ещё и Андреем Лендой. В итоге АРИС собирает в месяц несколько сотен тысяч рублей, которых хватает лишь на самоокупаемость работы учреждения», – рассказал АН «Между строк» источник в правоохранительных органах, знакомый с подробностями прокурорской проверки.

ООО «Гэллери Сервис» является филиалом федеральной сети Gallery в Нижнем Тагиле. С «Ником Рекламой», точнее с юрлицами, под которыми работает агентство Алексея и Ларисы Люфт, у АРИСа договоров нет. Впрочем, ООО «Креатив» и ООО «Развитие» имеют к крупнейшему агентству города прямое отношение. Обе фирмы зарегистрированы в том же офисном здании на проспекте Ленина, что и «Ником Реклама», а директорами и единственными учредителями компаний являются, соответственно, Наталья Семетова и Игорь Рябков. Первая – главный бухгалтер «Ником Рекламы», второй – руководитель отдела сетевых клиентов.

Наталья Семетова, с которой АН «Между строк» связалось по стационарному телефону «Ником Рекламы», отказалась комментировать взаимодействие подконтрольной ей компании «Креатив» с администрацией Нижнего Тагила и АРИСом.

«Это вообще коммерческая тайна, я не обязана вам никакую информацию предоставлять», – заявила главбух «Ником Рекламы» и учредитель «Креатива».

Получить оперативный комментарий Игоря Рябкова и компании Gallery АН «Между строк» не удалось. Андрей Ленда традиционно не отвечает на звонки журналистов агентства.

Согласно ответу Ленинской прокуратуры, в связи с выявленными нарушениями в адрес главы Нижнего Тагила Сергея Носова и директора АРИСа Инны Деменьшиной вынесены представления об устранении нарушения закона. Если мэрия их удовлетворит, то АРИС будет вынужден расторгнуть заключённые ранее договоры, щиты будут демонтированы, а участки – выставлены на аукционы.

«В данный момент всё обсуждается, поэтому я вам ничего сказать не могу. Кроме того, у меня есть куратор (Андрей Ленда. – Прим. ред.), все вопросы к нему», – сказала АН «Между строк» Деменьшина.

Собеседники агентства в администрации города считают, что руководство Нижнего Тагила будет тянуть время и, скорее всего, обжалует представление прокуратуры.

«Мне неизвестно, был ли у Ленды коррупционный интерес при передаче щитов указанным вами компаниям, но данная схема абсолютно точно готовилась, в том числе под выборы. Контролируя рекламный рынок, руководство “Единой России” контролирует агитацию конкурентов. Это было продемонстрировано в сентябре прошлого года, когда Бурков не смог арендовать в городе ни одного билборда, зато Балыбердин был везде. До сентября никаких аукционов мэрия проводить, конечно, не будет. Впереди выборы губернатора, мэра и депутатов гордумы, а перед этим будут ещё праймериз, на которых Носов вообще может столкнуться с Куйвашевым. Понятно, что скандал с рекламой зашёл слишком далеко, после внимания силовиков конкурсы начнут проводить, но пока будут тянуть время», – говорит чиновник администрации.

Ленинская прокуратура передала материалы своей проверки в свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы.

«Антимонопольный орган рассматривает заявление и материалы в течение одного месяца со дня их представления. В случае недостаточности или отсутствия доказательств антимонопольный орган вправе продлить срок рассмотрения не более чем на два месяца. В настоящее время управление осуществляет сбор дополнительных документов и материалов для определения наличия или отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в действиях администрации Нижнего Тагила и МАУ "АРИС"», – прокомментировали АН «Между строк» в свердловском УФАС.

Если антимонопольный орган подтвердит обнаруженные прокуратурой нарушения, мэрию должны обязать ликвидировать незаконную схему работы рекламного рынка, а на Сергея Носова и Инну Деменьшину могут быть наложены административные штрафы.

Впрочем, административной ответственностью должностные лица мэрии могут не ограничиться. Помимо обращения в прокуратуру, Александр Маслов просил полицию проверить чиновников по статье УК РФ «Мошенничество». Как пояснила АН «Между строк» пресс-секретарь местной полиции Элина Балуца, в данный момент сотрудники ОЭБиПК МУ «Нижнетагильское» проводят в рамках обращения депутатов доследственную проверку.

По информации источников агентства, свою проверку в отношении Андрея Ленды и его подчинённых продолжает Федеральная служба безопасности.

«Несмотря на то что муниципальные служащие предоставили явное преимущество ряду коммерческих фирм в сфере наружной рекламы, доказать их корыстный умысел – задача непростая. Бюджету города, на первый взгляд, также был нанесён ущерб, но процедура доказывания этого тоже требует сил и времени. Если появится политическая воля и приказ вышестоящего руководства, дело можно довести до логического конца», – пояснил собеседник АН «Между строк» в силовых структурах.

Спикер Нижнетагильской гордумы Александр Маслов, находящийся сейчас в отпуске, заявил, что на ближайшем заседании ознакомит коллег с ответом прокуратуры. Предпринимать какие-то шаги до окончания проверки УФАС и реакции администрации на выводы прокуратуры депутаты, скорее всего, пока не будут.

Агентство новостей «Между строк»