«Ъ»: Лицензию на освоение шельфа Крыма получила «компания-призрак»

Малоизвестная частная компания «Новые проекты» с нулевым балансом получила лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма, узнал «Коммерсантъ». По данным портала Pravo.gov.ru, на которые ссылается издание, в июне прошлого года председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился выдать компании «Новые проекты» лицензию на этот участок на 30 лет.

По информации Росстата, которую приводит газета, бухгалтерский баланс «Новых проектов» на конец 2015 года пустой. У компании не было никаких активов, кроме 60 тысяч рублей уставного капитала, дебиторской или кредиторской задолженности, а также отсутствовало движение средств по счетам.

По словам собеседников «Коммерсанта», в конце прошлого года компания сообщила Роснедрам, что в 2017 году собирается составить план поисково-разведочных работ на участке Глубокая и в течение восьми лет пробурить поисковую скважину. Письмо ведомству направил директор «Новых проектов» Антон Дорноступ, уточнили источники.

Как отмечает издание, компания владела лицензией на участок Глубокая с 2012 года, однако тогда это было украинское юридическое лицо: первоначально собственником компании была киевская «Фосизонс Трейд», но в декабре 2015 года предприятие было продано экс-заместителю главы Ялты Виталию Мостовому. По данным «Картотеки», с мая 2016 года 99% «Новых проектов» владеет АО «Главнефтесервис», принадлежащее Антону Дорноступу, еще 1% — у Олега Кочагова, который в настоящее время возглавляет АО «Полюс Логистика», структуру «Полюса» Саида Керимова. Кроме того, Дорноступ является гендиректором ООО «Русвелл», зарегистрированного по одному адресу с «Новыми проектами», указывает «Коммерсантъ».

По словам двух собеседников издания в правительстве, бенефициаром «Новых проектов» является украинский бизнесмен Сергей Курченко, который после смены власти в Украине проживает в Москве. В то же время источник, близкий к «Новым проектам», это отрицает.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС