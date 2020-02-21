Компания из Санкт-Петербурга разработает проект детской больницы в Нижнем Тагиле

Проектированием детского медицинского центра на ГГМ в Нижнем Тагиле будет заниматься компания «Монолит» М» из Санкт-Петербурга. Изначально управление капитального строительства Свердловской области было готово заплатить за эту работу 32 млн рублей. В итоге питерская компания выиграла конкурс, понизив стоимость контракта на 36%, до 20,5 млн. Второй участник торгов, ООО «СК Интег» из Екатеринбурга, предложил 31,9 млн рублей, сообщает ИА «Все новости».

Современный медицинский комплекс планируют возвести рядом с госпиталем Тетюхина по Уральскому проспекту. В него войдут детская поликлиника на 650 посещений в смену, круглосуточный стационар на 160 коек, лечебно-диагностический блок и вертолётная площадка. Детский медицинский центр получит статус межмуниципального и будет принимать пациентов из Нижнего Тагила и городов Горнозаводского округа: Верхней и Нижней Салды, Верхнего Тагила, Качканара, Кушвы, Невьянска и других.

Стационар хотят разделить на отделения для новорождённых, педиатрическое, отоларингологическое, травматолого-ортопедическое, неврологическое и хирургическое. Сейчас в городе два стационара — на Карла Либкнехта и Кузнецкого, но они уже не отвечают современным требованиям здравоохранения и не способны вместить всех нуждающихся. В многопрофильной больнице будет свой пищеблок и аптека.

Проектно-сметную документацию «Монолит» М» должен подготовить за пять месяцев. Затем в течение двух месяцев компания будет добиваться согласования госэкспертизы. Разработку проекта и строительство центра профинансируют из регионального бюджета.

Напомним, строительство детской многопрофильной больницы началось в Нижнем Тагиле около 20 лет назад, но в 1998-м было заморожено из-за недостатка финансирования. После того как долгострой был передан на баланс области, решить его судьбу стало ещё сложнее. Так, в марте 2015 года проект планировали возродить, сократив площадь больницы и количество в ней койко-мест. Однако денег в региональной казне на тот момент не нашлось.

В 2016 году новый проект медицинского учреждения активно продвигал депутат Госдумы единоросс Александр Петров. На реализацию проекта необходимо было порядка 4,5 млрд рублей. 1,5 млрд рублей Петров надеялся получить от правительства РФ. Позднее депутат Заксобрания Вячеслав Погудин обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой о выделении денег из федерального бюджета на завершение строительства. Медведев поручил трём федеральным министерствам рассмотреть эту просьбу, но стройка так и не возобновилась.

В июне 2019 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время обсуждения 300-летия Нижнего Тагила с участием мэра Владислава Пинаева пообещал, что долгожданная детская многопрофильная больница будет построена рядом с госпиталем Тетюхина, а долгострой в районе Муринских прудов снесут. Перед сносом проведут техническую экспертизу состояния строительных конструкций.